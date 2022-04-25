В ФСБ рассказали о готовящемся покушении на тележурналиста Владимира Соловьева
Задержанные планировали скрыться за рубежом сразу после преступления
ФСБ задержала группу участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, которая планировала по заданию СБУ убийство российского тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости. О покушении на журналиста рассказал и президент России Владимир Путин на сегодняшнем расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в Москве.
— Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом, — рассказали в ФСБ.
В ходе обысков у членов группировки изъяли самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.
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Владимир Соловьев — российский журналист, пропагандист, ведет телепередачу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели против Соловьева персональные санкции, а на YouTube забанили его канал «Соловьев Live».