В ФСБ рассказали о готовящемся покушении на тележурналиста Владимира Соловьева

Владимир Соловьев — российский журналист, пропагандист, ведет телепередачу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели против Соловьева персональные санкции, а на YouTube забанили его канал «Соловьев Live».