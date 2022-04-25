Завышал стоимость материалов: новосибирский бизнесмен попался на похищении 1,9 млн рублей на ремонте дорог

В Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор предпринимателю Анатолию Селезнёву, которого обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения.



По данным следствия, Селезнёв, будучи директором компании «Сервис Тулз», заключил с администрацией Новосибирского района контракты на ремонт автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием.

Речь идет о проведении ямочного ремонта на дорогах Новосибирск — с. Мочище, Новосибирск — Красный Яр — Кубовая, Краснояровское шоссе — Кубовая, Академгородк — п. Каменушка, Пашино — Новосибирск, Новосибирск — Сокур, на Мочищенском шоссе и др.

