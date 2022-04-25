Завышал стоимость материалов: новосибирский бизнесмен попался на похищении
1,9 млн рублей на ремонте дорог
Его приговорили к условному сроку и штрафу в полмиллиона
В Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор предпринимателю Анатолию Селезнёву, которого обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По данным следствия, Селезнёв, будучи директором компании «Сервис Тулз», заключил с администрацией Новосибирского района контракты на ремонт автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием.
Речь идет о проведении ямочного ремонта на дорогах Новосибирск — с. Мочище, Новосибирск — Красный Яр — Кубовая, Краснояровское шоссе — Кубовая, Академгородк — п. Каменушка, Пашино — Новосибирск, Новосибирск — Сокур, на Мочищенском шоссе и др.
Следователи выяснили, что Селезнёв намеренно завышал стоимость материалов в актах приема-сдачи работ и таким образом похитил из бюджета Новосибирского района сумму в размере более 1,9 миллиона рублей.
— 25 апреля 2022 года Селезнёв признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Данное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев со штрафом 500 тысяч рублей, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.
Законность и обоснованность приговора будут оценены сотрудниками прокуратуры, после чего будет принято решение о возможном обжаловании решения.
Связаться с Анатолием Селезневым журналисту НГС не удалось: на звонок по номеру компании никто не ответил.
По данным «Контур.Фокуса», компания «Сервис Тулз» в 2020 году была признана банкротом. В отношении компании было возбуждено 71 исполнительное производство на сумму более 3,5 миллиона рублей. Анатолий Селезнев ранее являлся учредителем компании «Альянс», которая была ликвидирована в 2021 году, с долговой нагрузкой более 11 миллионов рублей.
Ранее новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам на двух сотрудников ТУАД. Их обвиняют в получении взяток.