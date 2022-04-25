«Думаю, моего мужа убили, он кому-то мешал». Супруга экс-главы следственного комитета Прикамья не согласна с версией — самоубийство

После той встречи с Бастрыкиным, в вечер того дня, Сергей хорошо пообщался с московским генералом, который возглавил следственную группу по делу стрельбы в университете. Тот генерал сказал Сергею, что он доволен его работой по расследованию ЧП в университете в такие короткие сроки. И добавил: «Я удивлен, что вы еще не генерал». Это был позитив вечера.



Мне это рассказали свидетели того разговора. Но следователям они это не рассказали, хотя я считаю, что это важно. Это значит, что приезд Бастрыкина все-таки закончился позитивом. Хотя ранее много было слухов, что в тот вечер разговор с Бастрыкиным был на повышенных тонах и звучали угрозы увольнения, и якобы оскорбления в адрес моего мужа.



Тот генерал уволился через некоторое время после смерти Сергея Юрьевича (речь идет о Рустаме Габдулине — это бывший старший следователь по особо важным делам при главе СКР, генерал-майор юстиции, расследовал уголовные дела о «Булгарии» и пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». — Прим. ред.). Но этот разговор еще раз подтверждает, что всё было хорошо.



Среди многих людей, кто был в нашем доме в тот вечер, был и Рустам Габдулин. На него всё случившееся тоже произвело очень сильное потрясение. Это было видно по его лицу, хотя я лично с этим человеком не знакома.



Почему всё управление плакало на похоронах — потому что такого человека, как Сергей, уже больше не будет. Если ты не прав, Сергей дает шанс. Если ты три раза не прав — он говорит: «Освободи место». Но он говорит это, не оскорбляя человека.



— Были ли у вас проблемы в семье?



— Я думаю, что расследование идет так, чтобы свалить всё на семью. Но, если бы у всех были такие семьи, как у нас, в стране были бы мир и любовь. Я была самой счастливой женщиной. И у нас прекрасная семья.



Почему-то разговоры о расследовании смерти моего мужа быстро стали гасить, хотя он был руководителем СК крупного региона, а мне писали его коллеги со всей России, что они никогда не поверят в версию с суицидом. Потом мне начали говорить, что он сделал это ради меня. Ради чего? Чтобы мы остались без любимого мужа и отца? Мне от этого станет легче? Моему ребенку станет легче? Все, кто знал Сергея, подтвердят, какая у нас была крепкая семья. Наш сын появился уже в зрелом возрасте.



Из этого всего Сергей сделал хорошо кому? Кому-то, но не семье. Поэтому я не верю в это. Это вообще не про Сергея Юрьевича — с собой что-то делать. Это же большой грех, а он был очень верующим. Батюшка, который отпевал моего мужа, венчал нас… Для Русской православной церкви суицид — это большой грех, и самоубийц не отпевают. Но священнослужитель провел отпевание, потому что, я уверена, он тоже не верит в самоубийство. Для таких верующих людей, как мой муж, самоубийство — это огромный грех. Сергей всегда говорил, что это самое страшное. Даже когда он сам приезжал на место гибели человека, совершившего суицид, он всегда это осуждал.



Сергея нашли около икон. Он это сделал около икон? Всё это полностью противоречит ему. Я хочу сказать, что если бы причиной была его работа и он хотел это сделать именно из-за службы, то он бы не стал приходить в дом. У него есть рабочий кабинет, у него есть пистолет, такие люди это делают на работе. Потому что мой дом — моя крепость. Поймите, он знал, что приедет сын, а сын всегда забегает домой первым и всегда бежит к папе. Я знаю, как Сергей нас любил. Меня и моих детей. Этот поступок противоречит всему, можно сказать, что он тогда хотел нам сделать больно... Зачем? Если у нас всё хорошо. Когда мы все собираемся ехать в отпуск.



Были люди из правоохранительных органов, которые мне признались, что раньше тоже задумывались о самоубийстве, но их останавливала семья: либо ребенок, либо супруга, либо родители. То есть эти люди живы и продолжают работать, а мой муж нет? Получается, он не смог справиться с этой историей или он нас не любит?



Мне следователи из Нижнего Новгорода — проверку проводят они — сказали вообще эту тему закрыть и не муссировать. Я пыталась говорить со следователем, мне он сказал: «Вы просто сходите с ума». На что я ответила: «Вы не расследуете так, как должно быть, вы просто заняли позицию, что он сделал это сам. Почему вы заняли эту позицию, откуда у вас такая уверенность?»



В Перми представители правоохранительных органов спрашивали меня, что до них дошли слухи, что мне заплатили деньги, чтобы я настаивала на возбуждении уголовного дела. Это полная ложь. Я настаиваю на возбуждении уголовного дела, потому что считаю, что это убийство.



— СМИ писали, что в 2020 году у Сергея Сарапульцева была первая попытка суицида…



— Это неправда. Это вообще не про моего Сергея.



Я хочу сказать, о чем мечтал Сергей Юрьевич. В последние годы он мечтал выйти на пенсию и написать книжку про Геращенко (серийный убийца, мы писали о его расследовании, изучив тома дела в архиве суда. — Прим. ред.). Я помню, как он целый год работал, когда расследовал эти сложные убийства. Сергей чувствовал, что Геращенко следит за ним, сам убийца потом сказал, что действительно следил… Тогда было страшно. В книге он хотел рассказать и о других уголовных делах, которые были наиболее интересными, где была следственная удача. Где действительно ты ищешь, сталкиваешься с трудностями. Он мечтал преподавать. Он прекрасно читал лекции, и молодежь его любила. Его и следаки любили. У него была прекрасная команда.

