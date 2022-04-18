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Двух мужчин нашли под окнами дома на Прибрежной в Новосибирске

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия

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В обстоятельствах происшествия разбираются следователи СК

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи СК

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Двух мужчин нашли под окнами многоэтажки на улице Прибрежной в Железнодорожном районе Новосибирска.

Как сообщили НГС в пресс-службе новосибирского областного следственного управления СК, по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

Накануне в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что вечером 17 апреля из окон дома выпал мужчина, который погиб на месте, и женщина, которая скончалась в автомобиле реанимации. Позже источник НГС в правоохранительных органах уточнил: в действительности речь идет о двух молодых мужчинах.

Источник НГС уточнил, что молодые люди выпали из окон одной квартиры, однако постоянно жили не вместе. Сейчас следователи выясняют личности потерпевших и ищут их родственников. Уголовное дело возбудили по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства».

На прошлой неделе НГС рассказывал, что в Новосибирске двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, ее спасением занимаются врачи.

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