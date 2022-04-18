Двух мужчин нашли под окнами дома на Прибрежной в Новосибирске

Двух мужчин нашли под окнами многоэтажки на улице Прибрежной в Железнодорожном районе Новосибирска.

Как сообщили НГС в пресс-службе новосибирского областного следственного управления СК, по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.



Накануне в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что вечером 17 апреля из окон дома выпал мужчина, который погиб на месте, и женщина, которая скончалась в автомобиле реанимации. Позже источник НГС в правоохранительных органах уточнил: в действительности речь идет о двух молодых мужчинах.

