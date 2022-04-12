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Предполагаемого лидера общины «Свидетелей Иеговы»* начали судить в Новосибирске — ему грозит до 10 лет колонии

По данным следствия, собрания ячейки проходили тайно в его квартире

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На первом заседании фигуранту зачитали обвинительное заключение

На первом заседании фигуранту зачитали обвинительное заключение

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В Октябрьском районном суде Новосибирска сегодня начали изучать уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (статья ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Судят предполагаемого лидера местной общины «Свидетелей Иеговы»* 54-летнего Александра С.

— В период с 24 июня 2018 года по 19 апреля 2019 года обвиняемый, осознавая противоправный характер своих действий, организовывал встречи не реже одного раза в неделю, где осуществлялось изучение экстремистских религиозных материалов, кроме того, просмотр видеоматериалов и иных действий, — рассказал НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Артем Булгаков.

К тому моменту «Свидетели Иеговы»* уже год как были признаны экстремистской организацией и ликвидированы. Однако обвиняемый продолжал приглашать единоверцев к себе в квартиру в Октябрьском районе Новосибирска. Со всех участников мужчина взял обязательство не разглашать время и место проведения собраний, добавил государственный гособвинитель.

По данным источника НГС в суде, члены запрещенной ячейки действительно молчали о деятельности организации, но посещали запрещенные сайты, в частности, читали публикации журнала «Сторожевая башня»**. Подозрительный трафик отследили оперативники ФСБ, и 19 апреля 2019 года предполагаемый лидер общины, а также еще двое фигурантов были задержаны.

— Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемых под стражу, однако суд вынес иное решение, — добавил источник. — Фигуранта и еще одного мужчину, подозреваемого в участии в деятельности запрещенной организации, отправили под домашний арест, их предполагаемую подельницу — под подписку о невыезде. Примерно через полгода Александра С. также отпустили под подписку о невыезде. Материалы в отношении обвиняемого были выделены в отдельное производство. Накануне ему зачитали обвинительное заключение.

Вину подсудимый не признал в полном объеме. Он считает, что запрещена организация, а не его община, рассказал НГС гособвинитель Артем Булгаков.

Следующее заседание назначено на середину мая. В суде планируют допросить свидетелей по уголовному делу. Если фигуранта признают виновным в организации деятельности экстремистской организации, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, что суд признал незаконным содержание пожилого «Свидетеля Иеговы*» в СИЗО.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

** Материалы издания признаны экстремистскими и запрещены к распространению в РФ.

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