Предполагаемого лидера общины «Свидетелей Иеговы»* начали судить в Новосибирске — ему грозит до 10 лет колонии

Ранее НГС писал о том, что суд признал незаконным содержание пожилого «Свидетеля Иеговы*» в СИЗО.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.



** Материалы издания признаны экстремистскими и запрещены к распространению в РФ.