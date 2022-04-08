«Украли с карты 300 тысяч без звонков и кодов». Раскрываем суть новой мошеннической схемы

— Потерпевшая поверила фальшивой рекламе и на поддельном сайте, мимикрирующем под банк, ввела данные своей карты и номер телефона, — рассказал E1.RU источник в силовых структурах. — Ей на телефон пришло сообщение с кодом. Она думала, этот код нужен, чтобы получить деньги, а на самом деле злоумышленники в этот момент перехватили контроль над ее личным кабинетом. Дальше похитить средства уже было делом техники.

Об этой же схеме подробно рассказал один из комментаторов на сайте.

— На прошлой неделе очень часто всплывала реклама якобы банка УБРиР о некой материальной помощи в размере 3000 рублей, которую вы получите, нужно лишь ввести номер банковской карты и телефон, — рассказал читатель E1.RU — Однако на следующем этапе для подтверждения операции нужно ввести СМС-код, присланный на телефон. Не делайте этого, таким образом мошенники и получают доступ в личный интернет-кабинет — и прощайте ваши денежки! Чуть было сам не попался и родственников не подставил!

В УБРиР подтвердили, что такая схема очень популярна. С подобной мошеннической атакой столкнулись клиенты многих крупных брендов — не только банков, но и ритейлеров.