«Украли с карты 300 тысяч без звонков и кодов». Раскрываем суть новой мошеннической схемы

Пара из Екатеринбурга, Андрей и Юля, лишились 300 тысяч. Деньги, полученные Юлей в наследство от отца, как будто испарились с карты. Ей не звонили мошенники и не представлялись службой безопасности банка, не просили код или еще что-нибудь. А эсэмэски о списании оказались видны лишь в детализации, когда Юля обнаружила пропажу и стала искать следы.
Девушка обратилась в полицию и надеется, что мошенников найдут. А мы рассказываем, как это могло произойти и как обезопасить себя от подобных случаев.
— Потерпевшая поверила фальшивой рекламе и на поддельном сайте, мимикрирующем под банк, ввела данные своей карты и номер телефона, — рассказал E1.RU источник в силовых структурах. — Ей на телефон пришло сообщение с кодом. Она думала, этот код нужен, чтобы получить деньги, а на самом деле злоумышленники в этот момент перехватили контроль над ее личным кабинетом. Дальше похитить средства уже было делом техники.
Об этой же схеме подробно рассказал один из комментаторов на сайте.
— На прошлой неделе очень часто всплывала реклама якобы банка УБРиР о некой материальной помощи в размере 3000 рублей, которую вы получите, нужно лишь ввести номер банковской карты и телефон, — рассказал читатель E1.RU — Однако на следующем этапе для подтверждения операции нужно ввести СМС-код, присланный на телефон. Не делайте этого, таким образом мошенники и получают доступ в личный интернет-кабинет — и прощайте ваши денежки! Чуть было сам не попался и родственников не подставил!
В УБРиР подтвердили, что такая схема очень популярна. С подобной мошеннической атакой столкнулись клиенты многих крупных брендов — не только банков, но и ритейлеров.
— Прямая зависимость: чем больше доверия у клиентов к бренду, тем больше к нему внимания со стороны злоумышленников. Они регистрируют фальшивые сайты и запускают рекламу в соцсетях с обещанием подарков и розыгрышей, — сообщили в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития. — Важно понимать, что преступники научились обходить модерацию рекламных сообщений в социальных сетях и транслируют ссылки на фальшивые сайты прямо в ленту. Чаще всего они предлагают клиентам банка какой-то подарок: пиццу, роллы или 3000 рублей материальной помощи.
Почему не пришло СМС о списании средств со счета?
На этот вопрос нам ответил юрист Дамир Садритдинов:
— Скорее всего, преступники активировали мобильное приложение банка на другом телефоне и переводили деньги через него. В таком случае сообщения о снятии средств не приходят. Это у всех так. Приложение только один раз активируется через СМС, потом просто сама программа отвечает на входящий запрос банка об авторизации операции. Такая схема сделана для того, чтобы не вводить поступивший на телефон код каждый раз. Подразумевается, что телефон уже в руках у клиента.
Каждый день появляются новые (порой это немного измененные старые) способы красть деньги с карт клиентов всех крупных банков. Преступники идут в ногу со временем и активно подстраиваются под текущую повестку. Однако есть способы обезопасить себя от большинства таких попыток. Мы собрали для вас советы от сотрудников полиции.
Как обезопасить себя от кражи денег с карты?
1. Избегать сомнительных предложений, появляющихся в соцсетях на правах рекламы.
Как правило, ссылки с рекламой «бесплатного сыра» ведут на фишинговые сайты.
2. Тщательно проверять информацию, а также внимательно читать, для подтверждения каких действий пришло СМС с кодом.
Многие торопятся вводить цифры, не глядя, на какую именно операцию они дают подтверждение.
3. Завести две банковские карты вместо одной, в идеале — разных банков. Первая — зарплатная и для сбережений (на ней можно отключить мобильный банк и транзакции). Вторая — для покупок и переводов.
Даже если вы ошибетесь или скомпрометируете данные карты при покупке чего-либо, злоумышленники не смогут украсть все ваши средства.
4. Привязывать мобильный банк к сим-карте, установленной в обычный кнопочный телефон.
Множество вирусов и хакерских программ использует операционную систему Android, установленную на смартфоне. Это позволяет им получать контроль за приходящими СМС.
5. У пожилых родственников, которые не пользуются переводами и онлайн-шопингом, нужно отключить услугу «Мобильный банк».
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