Родители заявили в полицию о попытке изнасилования их сына в школе в Новосибирской области — его спас учитель

Подробности инцидента отец мальчика рассказал журналистам.



— На перемене после третьего урока мой сын стоял в коридоре у стола, но его силой потащили в школьную раздевалку в спортзале, — цитирует КП-Новосибирск отца мальчика. — Обоим подросткам по 13 лет. Один из них — наш сосед, другой — дальний родственник. У них обоих нормальные семьи, родители не маргиналы… Я не знаю, за что они так с моим сыном... Он говорит, его повалили на пол, начали стягивать одежду и так далее...

