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Родители заявили в полицию о попытке изнасилования их сына в школе в Новосибирской области — его спас учитель

Проверкой занимается Следственный комитет

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Мальчика спас учитель физкультуры, вовремя заметивший неладное

Мальчика спас учитель физкультуры, вовремя заметивший неладное

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Родители школьника из Коченева Новосибирской области заявили в полицию о попытке изнасилования их сына двумя подростками.

— В полицию поступило заявление о попытке изнасилования школьника двумя несовершеннолетними подросткам. Инцидент произошел в одной из школ в Коченево. Материалы были переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения, — сообщили НГС в областном главке полиции.

Следователи объявили о старте проверки для установления обстоятельств произошедшего.

— Коченевским межрайонным СУ СК РФ НСО проводится доследственная проверка по факту попытки совершения противоправных действий в отношении малолетнего мальчика учениками в школе, — сообщили в региональном Следственном комитете. — Предварительно установлено, что двое старшеклассников высказали угрозу совершить противоправные действия (применить физическое насилие) в отношении 12-летнего мальчика, однако их действия были пресечены учителем, зашедшим в раздевалку физкультурного зала.

Подробности инцидента отец мальчика рассказал журналистам.

— На перемене после третьего урока мой сын стоял в коридоре у стола, но его силой потащили в школьную раздевалку в спортзале, — цитирует КП-Новосибирск отца мальчика. — Обоим подросткам по 13 лет. Один из них — наш сосед, другой — дальний родственник. У них обоих нормальные семьи, родители не маргиналы… Я не знаю, за что они так с моим сыном... Он говорит, его повалили на пол, начали стягивать одежду и так далее...

У мальчика на нервной почве начались судороги. Заметив это, родители расспросили его и тот рассказал о произошедшем. Пострадавший находится под наблюдением врачей и еще не решил, будет ли продолжать обучение в своей школе.

17 марта стало известно о задержании мужчины из-за изнасилования 20-летней давности. Об этом сообщили сразу два ведомства: полиция и СК. Все эти годы мужчина скрывался от органов под чужим именем.

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