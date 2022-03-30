Кошачья шерсть вывела следователей на новосибирца, который напал на семью бизнесмена в его доме

Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 30 марта, вынес приговор трем мужчинам за разбойное нападение. Выйти на одного из них следователям помогла кошачья шерсть, найденная в машине, которая приезжала на место преступления.
Эпизод, за который судили обвиняемых, случился в конце января 2019 года. Тогда в квартиру, где жили пожилой бизнесмен с женой, вломились трое неизвестных. Хозяин проснулся и решил проверить, кто шумит в коридоре, его повалили на пол и связали скотчем, а после напали на его жену.
— Заставили находившуюся после операции потерпевшую встать с кровати, пройти в зал и сесть в кресло, после чего связали ее скотчем, накрыли ей голову полотенцем. Затем стали требовать передать им денежные средства в сумме 50 миллионов рублей, а также сообщить о местонахождении в квартире ценного имущества и банковских карт и назвать им код сейфа, — рассказала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.
Потерпевшие не сопротивлялись, злоумышленники были вооружены пистолетами, а в соседней комнате спала двухлетняя внучка. Добычей налетчиков стали деньги и ценности на сумму порядка полутора миллионов рублей.
Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, вскоре нашли неподалеку. Выяснилось, что старая иномарка была куплена всего за несколько дней до нападения на Константина и его семью.
Следующий похожий эпизод произошел семь месяцев спустя, в августе.
На этот раз разбойников было двое, а жертвой стала обеспеченная пожилая женщина, но в остальном почерк был очень похож: мужчины проникли на дачу, связали хозяйку и начали пытать ее.
По сообщению прокуратуры Центрального района Новосибирска, потерпевшую избивали руками и ногами, душили, прижигали ей ноги утюгом. Налетчики рассчитывали получить 30 миллионов рублей, но в итоге им достались лишь мобильный телефон и 23 тысячи рублей.
Полицейским понадобился почти месяц, чтобы выйти на след злоумышленников. Александра Мирау задержали, его напарника, который во втором эпизоде помогал пытать пенсионерку, найти не удалось. Зато его подельников, участвовавших в январском нападении на семью бизнесмена, вычислили и поймали.
В салоне машины, на которой трое неизвестных приехали к дому бизнесмена, эксперты обнаружили эпителиальные клетки человека и кошачью шерсть. Человеческий биоматериал, как выяснилось, принадлежал Мирау. А волос животного, согласно результатам генетической экспертизы, подошел кошке Александра Тельпуховского, который раньше работал у потерпевшего бизнесмена.
Нашлись и другие доказательства: Мирау и Тельпуховский общались в мессенджере с третьим участником нападения, Владимиром Заварзиным, где обсуждали распорядок дня и подробности слежки за своей будущей жертвой.
Еще одной уликой стала записная книжка Мирау, в которой были записаны порядка десяти адресов, среди них — квартира бизнесмена. Оперативники проверили записи и убедились, что жители этих домов — достаточно богатые люди.
Во время предварительного следствия фигуранты отказывались давать показания, заговорили они только на суде.
Алесандр Мирау, по данным стороны обвинения, частично признал свою вину, однако заявил, что первое нападение совершил в компании других людей, хотя и в интересах своего товарища Тельпуховского. Якобы бизнесмен не выплатил Тельпуховскому зарплату, и Мирау решил наказать его. Не согласился он с выводами следствия и относительно второго преступления. По словам подсудимого, он действительно был на даче у жертвы, однако не пытал пожилую женщину, не требовал у нее денег и не получал их.
Суд назначил Мирау 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 150 тысяч рублей. Заварзин, Тельпуховский получили по 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом по 100 тысяч рублей.
В конце января следователи сообщали, что направят в суд дело против трех других новосибирцев. По данным СК РФ по НСО, в феврале 2020 года обвиняемые совершили разбойные нападения на трех мужчин и похитили у них