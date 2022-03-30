Кошачья шерсть вывела следователей на новосибирца, который напал на семью бизнесмена в его доме

— Заставили находившуюся после операции потерпевшую встать с кровати, пройти в зал и сесть в кресло, после чего связали ее скотчем, накрыли ей голову полотенцем. Затем стали требовать передать им денежные средства в сумме 50 миллионов рублей, а также сообщить о местонахождении в квартире ценного имущества и банковских карт и назвать им код сейфа, — рассказала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.



Потерпевшие не сопротивлялись, злоумышленники были вооружены пистолетами, а в соседней комнате спала двухлетняя внучка. Добычей налетчиков стали деньги и ценности на сумму порядка полутора миллионов рублей.



Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, вскоре нашли неподалеку. Выяснилось, что старая иномарка была куплена всего за несколько дней до нападения на Константина и его семью.

Следующий похожий эпизод произошел семь месяцев спустя, в августе.

На этот раз разбойников было двое, а жертвой стала обеспеченная пожилая женщина, но в остальном почерк был очень похож: мужчины проникли на дачу, связали хозяйку и начали пытать ее.

