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Полиция задержала троих новосибирцев за хранение нелегального табака — видео обысков на складах

Ущерб от их действий оценили на сумму свыше 8 млн рублей

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Согласно информации полиции, возраст задержанных — от 22 лет до 51 года

Согласно информации полиции, возраст задержанных — от 22 лет до 51 года

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В Новосибирске полиция задержала троих мужчин, которые незаконно хранили и продавали контрафактный табак. Силовики провели обыски в складских помещениях в Ленинском районе и по месту проживания подозреваемых.

По данным ГУ МВД РФ по Новосибирской области, из незаконного оборота изъяли более 400 тысяч пачек сигарет восьми известных брендов с поддельными акцизными марками:

— По результатам экспертиз установлено, что часть изъятой продукции одного из брендов не является оригинальной и имеет признаки контрафактности. Сумма причиненного ущерба правообладателю составила более 8 миллионов рублей.

Сейчас сотрудники полиции изучают изъятое, а после установят общую сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок). Подозреваемых заключили под стражу.

Трое новосибирцев в течение двух лет подделывали машинное масло известных брендов. В отношении них возбудили уголовное дело.

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