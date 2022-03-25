Полиция задержала троих новосибирцев за хранение нелегального табака — видео обысков на складах

В Новосибирске полиция задержала троих мужчин, которые незаконно хранили и продавали контрафактный табак. Силовики провели обыски в складских помещениях в Ленинском районе и по месту проживания подозреваемых.
По данным ГУ МВД РФ по Новосибирской области, из незаконного оборота изъяли более 400 тысяч пачек сигарет восьми известных брендов с поддельными акцизными марками:
— По результатам экспертиз установлено, что часть изъятой продукции одного из брендов не является оригинальной и имеет признаки контрафактности. Сумма причиненного ущерба правообладателю составила более 8 миллионов рублей.
Сейчас сотрудники полиции изучают изъятое, а после установят общую сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Трое новосибирцев в течение двух лет подделывали машинное масло известных брендов. В отношении них возбудили уголовное дело.