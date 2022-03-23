Сибиряк до смерти забил знакомого с помощью гитары — дело рассмотрит суд

В городе Искитиме под Новосибирском мужчина насмерть забил своего знакомого. В качестве орудия преступления он в том числе использовал гитару.



По данным Следственного комитета России по Новосибирской области, в декабре 2021 года двое мужчин выпивали вместе в доме на улице Советской. Между ними произошла ссора.

— В ходе конфликта обвиняемый нанес множественные, не менее 27 ударов руками и ногами, а также предметом, используемым в качестве оружия — гитарой, по туловищу и голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался, а фигурант с места происшествия скрылся, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции. В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в содеянном он признал в полном объеме, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.