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Сибиряк до смерти забил знакомого с помощью гитары — дело рассмотрит суд

Инцидент произошел в Искитиме

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В деле разбирался Следственный комитет

В деле разбирался Следственный комитет

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В городе Искитиме под Новосибирском мужчина насмерть забил своего знакомого. В качестве орудия преступления он в том числе использовал гитару.

По данным Следственного комитета России по Новосибирской области, в декабре 2021 года двое мужчин выпивали вместе в доме на улице Советской. Между ними произошла ссора.

— В ходе конфликта обвиняемый нанес множественные, не менее 27 ударов руками и ногами, а также предметом, используемым в качестве оружия — гитарой, по туловищу и голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался, а фигурант с места происшествия скрылся, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции. В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в содеянном он признал в полном объеме, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с помощью предмета, используемого в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Расследование завершено, уголовное дело вместе с обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

3 марта в Новосибирске пенсионерку убило креслом, которое выбросили с 7-го этажа в центре города. Это произошло, когда женщина пошла выгуливать собаку. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия и поговорил с соседями молодой пары, которая решила так избавиться от мебели.

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Искитимгитара
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