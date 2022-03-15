Пара выбросила кресло из окна — оно убило пенсионерку: что им грозит и почему их обвиняют в убийстве группой лиц

Что произошло и официальная позиция следователей

Трагедия произошла 3 марта. У подъезда погибла 80-летняя пенсионерка, которая вышла погулять с собакой. На женщину упало кресло, которое, по версии следствия, выбросили 19-летний парень и 23-летняя девушка.

Против молодых людей сначала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Но в итоге следователи статью изменили. Их сейчас обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц — пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ.



Обвиняемых отправили в СИЗО на два месяца.

В чём разница между статьями УК

Причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Согласно части 2 статьи 15 УК РФ, преступление относится к категории небольшой тяжести.



Убийство, совершенное группой лиц, — более тяжкая статья, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Согласно части 5 статьи 15 УК РФ, данное преступление относится к категории особо тяжких преступлений.