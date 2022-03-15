Пара выбросила кресло из окна — оно убило пенсионерку: что им грозит и почему их обвиняют в убийстве группой лиц

В Новосибирске в начале марта произошла трагедия, которая потрясла весь город. Девушка с парнем выбросили кресло из окна многоэтажного дома на Вокзальной магистрали, 3. Мебель насмерть зашибла
Что произошло и официальная позиция следователей
Трагедия произошла 3 марта. У подъезда погибла
Против молодых людей сначала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Но в итоге следователи статью изменили. Их сейчас обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц — пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ.
Обвиняемых отправили в СИЗО на два месяца.
В чём разница между статьями УК
Причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Согласно части 2 статьи 15 УК РФ, преступление относится к категории небольшой тяжести.
Убийство, совершенное группой лиц, — более тяжкая статья, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Согласно части 5 статьи 15 УК РФ, данное преступление относится к категории особо тяжких преступлений.
Что такое вина в уголовном праве и почему статью переквалифицировали?
Сначала нужно разобраться в том, что такое вина. Вина в уголовном праве — это психическое отношение лица к совершаемому общественно-опасному действию, бездействию или его последствиям. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено две формы вины — это умысел (прямой или косвенный) и неосторожность (легкомыслие и небрежность).
Что такое причинение смерти по неосторожности? Например, открыто окно, человек не подумал его закрыть и прибивает гардину. Вдруг он не удержал тяжелый молоток, молоток выпал из окна, а в этот момент из подъезда вышла бабушка с собачкой. Молоток падает ей на голову, бабушка умирает от полученной травмы.
В этом случае в действиях уронившего молоток — неосторожная вина по легкомыслию, поскольку, работая тяжелым предметом на высоте, у открытого окна, человек мог и должен был предвидеть, что может его уронить. И падающий молоток может кого-то поранить. Но он самонадеянно рассчитывал, что молоток держит крепко, тот не упадет вниз и никому не навредит. С учетом приведенных обстоятельств его действия следователи могут квалифицировать по части 1 статьи 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». Преступление совершено по легкомыслию.
Другое дело, когда речь идет об обстоятельствах, как в случае в нашей трагедии с пенсионеркой. Скорее всего, следователи руководствовались тем, что двое совершеннолетних, психически здоровых людей, находясь в квартире на высоком этаже жилого дома, оснащенного грузовым лифтом, осознавали, что внизу могут ходить люди. Но они поднимают тяжелое громоздкое кресло, чтобы выбросить его через окно вниз, вместо того чтобы спустить его с помощью лифта или другим безопасным способом. Они должны были понимать, что при падении кресло может упасть на человека и убить его.
В итоге эти двое выбрасывают кресло наружу, зная, что внизу крыльцо со ступеньками и вход — выход в подъезд, куда в любой момент из-под козырька подъезда могут выйти люди. Последствия могли быть более тяжкими, если бы из подъезда вышла не одна бабушка, а несколько человек.
Именно этими аргументами, скорее всего, руководствовались следователи, когда переквалифицировали дело на пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — «убийство, совершенное группой лиц».
И здесь возвращаемся к понятию вины. Пара не могла не осознавать, что выбрасывание тяжелого кресла с такой высоты в таком месте может быть опасно. Получается, что они осознавали общественную опасность своих действий и предвидели возможность наступления общественно опасных последствий — всё это указывает на косвенный умысел. Обвиняемые не желали, но сознательно допускали опасные последствия своих действий либо относились к ним безразлично.
Согласно части 3 статьи 25 УК РФ преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. Таким образом, действия обвиняемых в преступлении следователи переквалифицированы на умышленное убийство, совершенное группой лиц, предусмотренное пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ.
Стоит отметить, что сейчас обо всём этом можно говорить лишь в сослагательном наклонении — пока дело не дошло до суда и нет приговора. Свою вину ни парень, ни девушка не признали.
Что может смягчить наказание
Смягчить наказание может лишь наличие обстоятельств, перечисленных в статье 61 УК РФ, таких как: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников, наличие малолетних детей у виновного и прочие.
Все эти обстоятельства будут также выясняться в ходе предварительного следствия, а затем — в ходе судебного разбирательства.
Похожие случаи в других регионах
В августе 2012 года в Нижнем Новгороде произошёл подобный случай: упавшим с пятого этажа креслом убило четырехмесячного ребёнка. Как писала «Комсомольская правда», у женщины было психическое расстройство, поэтому ее поместили в больницу.
В 2010 году в Санкт-Петербурге подросток с друзьями сбросили
В первом случае у женщины, скинувшей кресло, имелось психическое расстройство, во втором случае сыграл свою роль
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