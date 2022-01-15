Пьяный мужчина поджег квартиру из ревности под Новосибирском — его будут судить за покушение на убийство

Следователи завели уголовное дело в отношении
— Около 6 часов утра фигурант по делу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности поджег баню и надворные постройки, что привело к возгоранию квартиры дома
Подозреваемого задержали и доставили к следователю. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ, статья 105 УК РФ). Мужчина от дачи показаний отказался. Сейчас СК проводит мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Фигурант дела заключен под стражу.
В декабре мужчина из ревности попытался зарезать женщину у кафе в центре Новосибирска.