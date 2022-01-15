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Пьяный мужчина поджег квартиру из ревности под Новосибирском — его будут судить за покушение на убийство

Людям пришлось вылезать через окно

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Мужчина поджег баню и надворные постройки, отчего произошел пожар в квартире

Мужчина поджег баню и надворные постройки, отчего произошел пожар в квартире

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Следователи завели уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Новосибирской области, которого обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц. В минувший вторник, 11 января, он совершил поджог.

— Около 6 часов утра фигурант по делу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности поджег баню и надворные постройки, что привело к возгоранию квартиры дома № 7 по улице Молодежной в деревне Кругликово Болотнинского района Новосибирской области. Убедившись в том, что произошел пожар, обвиняемый скрылся с места происшествия. Однако преступные действия не были завершены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как находившиеся в доме бывшая супруга мужчины и трое лиц проснулись и через окно покинули квартиру, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали и доставили к следователю. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ, статья 105 УК РФ). Мужчина от дачи показаний отказался. Сейчас СК проводит мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Фигурант дела заключен под стражу.

В декабре мужчина из ревности попытался зарезать женщину у кафе в центре Новосибирска.

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Следственный комитетподжогпокушение на убийство
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