Хотели назначить министром сельского хозяйства страны, но потом расстреляли как сексуального маньяка

12 февраля Россия отмечала 300-летие прокуратуры, и много в этот день было сказано о подвигах и громких делах ведомства. А накануне корреспонденты NGS42.RU встретились с
— Я была в Москве и очень переживала, как будто чувствовала — что-то должно случиться. Прилетела в Кемерово, мама говорит, что отец уехал на дачу, телефонов тогда же не было, чтобы с ним связаться. Позвонила его водителю, он говорит, что выпил, съездить туда не может. Я приехала сама, а мне соседи сказали, что его уже увезли мертвым. Видимо, стало плохо, он упал и умер. Думаю, что это дело Рудого его так довело, — вспоминает Нина Ивановна, дочь Ревякина.
В 1960-х годах Олег Рудой занимал пост первого заместителя начальника управления сельского хозяйства Кемеровского облисполкома, что на сегодняшний день сопоставимо с должностью замминистра региона. Карьера шла в гору, со дня на день он должен был пойти на повышение, уехать в Москву и стать министром сельского хозяйства страны. Более того, его представили к ордену Ленина — высшей награде СССР.
Естественно, что у него, как и любого другого высокопоставленного чиновника, имелся служебный автомобиль — черная «Волга» с личным водителем. Чиновник агропромышленного комплекса часто посещал территории с рабочими визитами, при этом порой сам садился за руль машины, давая водителю выходной, и, как вспоминает Нина Ивановна, много где успел наследить.
— Как-то ему на проселочной дороге в Промышленном попались две девочки, одной семь лет, а ее подруге, пионерке, девять. Рудой остановился, младшей велел сесть в машину, а второй сказал посмотреть, виден ли номер сзади. И, когда та пошла, уехал. Она потом рассказывала, что пыталась догнать их, но куда там. В машине он раздевал ее, в буквальном смысле рвал на ней вещи. Девочка плакала, просила его отпустить, но он всё равно продолжал. В итоге он ее выбросил на дорогу, живой. Самое удивительное, что родители никому ничего не рассказали, хотя номер машины девочка запомнила, — рассказывает Ревякина.
Прошло несколько лет. Летом 1966 года в Чебулинском районе тракторист заметил догорающий стог. Подойдя, он увидел торчащие из сена ноги девушки, часть тела была обожжена. Мужчина побежал до поселка, откуда вызвал милицию. Вскоре выяснили, что погибшую изнасиловали, зарубили топором, а потом, очевидно, попытались сжечь, чтобы спрятать тело. Также неподалеку были найдены вещи девушки и автомобильные следы, предположительно, от «Волги». Опросив местных, выяснили, что погибшая —
Нина Ивановна вспоминает, что сама в то время училась в Томске, и местные студенты, узнав о гибели отличницы учебы, вышли на демонстрации, требуя найти виновного. Дело становилось всё громче, внимание к нему привлекалось всё больше.
В то время машин было гораздо меньше на дорогах, а черных «Волг» и вовсе три штуки на всю Кемеровскую область. Каждое появление такого автомобиля было как некое чудо и запоминалось, особенно жителям деревень и отдаленных городов, надолго.
Оказалось, что одна машина была на ремонте, вторая — в командировке, а третья — Рудого, которого и опросили правоохранители. Он сказал, что сам не умеет управлять автомобилем, поэтому зверское преступление, о котором уже говорил весь Кузбасс, мог совершить только его водитель. Эту версию опровергли очень быстро. Оказалось, что водитель был на дне рождения брата в Междуреченске, где его видели не только родственники, но и соседи, которые в один голос заявили, что мужчина никуда не уезжал и все те дни был в городе.
Следующие показания Рудой давал уже прокурору Ревякину. Он сказал, что готов раскрыть всю правду, которую он очень долго пытался скрыть и от близких, и от партийных товарищей. Чиновник рассказал, что его старший брат Гаврила во время войны перешел на сторону немцев, а после победы над фашистами жил в Канаде. Недавно он тайно вернулся в Кузбасс, Олег дал ему машину, чтобы тот прокатился по области и посмотрел, где остаться жить, и очевидно, что он и убил девушку.
Следователи начали проверять эту версию, и оказалось, что у Рудого действительно был брат, но он геройски погиб во время войны и ему даже был положен орден Красной Звезды.
Жена Рудого после задержания супруга рассказала, что он несколько раз стирал чехлы от машины, не подпуская ее к этому делу. Женщине всё стало понятно, когда ей рассказали, в чём обвиняют чиновника, поэтому во время встречи с Ревякиным прямо сказала, что у нее нет сомнений в вине мужа. Она не стала ждать приговора, забрала двух детей, сменила им имена и уехала из региона, не говоря, куда именно.
Самое сложное время для Ивана Ревякина пришлось на период суда над Рудым. Каждое утро начиналось со звонков из генеральной прокуратуры и от высокопоставленных московских чиновников.
— Отцу было очень тяжело, ему говорили, чтобы он подумал как следует, что тот совершает ошибку, потому что Рудой — честный советский человек. Но папа был очень дотошным, он проверил уже всё, что можно. Тогда уже стало известно и про ту девочку в Промышленном, выяснилось, что подобное убийство и изнасилование было ранее совершено в Мариинске, но по делу был осужден другой человек. Все думали, что чиновника в итоге оправдают, но судья Петр Бородько постановил расстрелять Рудого, — говорит Нина Ревякина.
Дело Рудого прогремело на всю страну. О преступлениях несостоявшегося министра писали в советских газетах. По итогу орден Ленина, который пророчили чиновнику, получил Ревякин.
Летом 1979 года прокурор ушел на пенсию. По воспоминаниям дочери, Иван Константинович был измотан, да и возраст, 66 лет, давал о себе знать. Ревякину хотелось простых вещей: больше времени проводить с семьей и ходить на рыбалку, которую он очень любил. Меньше чем через год бывший прокурор Кемеровской области планировал отдохнуть да поудить рыбу на Томи, но скончался на пороге собственной дачи.
Несмотря на то что с момента смерти Ревякина прошло более 40 лет, работники прокуратуры сих пор считают его лучшим из руководителей ведомства региона.