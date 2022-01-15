Хотели назначить министром сельского хозяйства страны, но потом расстреляли как сексуального маньяка

— Я была в Москве и очень переживала, как будто чувствовала — что-то должно случиться. Прилетела в Кемерово, мама говорит, что отец уехал на дачу, телефонов тогда же не было, чтобы с ним связаться. Позвонила его водителю, он говорит, что выпил, съездить туда не может. Я приехала сама, а мне соседи сказали, что его уже увезли мертвым. Видимо, стало плохо, он упал и умер. Думаю, что это дело Рудого его так довело, — вспоминает Нина Ивановна, дочь Ревякина.



В 1960-х годах Олег Рудой занимал пост первого заместителя начальника управления сельского хозяйства Кемеровского облисполкома, что на сегодняшний день сопоставимо с должностью замминистра региона. Карьера шла в гору, со дня на день он должен был пойти на повышение, уехать в Москву и стать министром сельского хозяйства страны. Более того, его представили к ордену Ленина — высшей награде СССР.



Естественно, что у него, как и любого другого высокопоставленного чиновника, имелся служебный автомобиль — черная «Волга» с личным водителем. Чиновник агропромышленного комплекса часто посещал территории с рабочими визитами, при этом порой сам садился за руль машины, давая водителю выходной, и, как вспоминает Нина Ивановна, много где успел наследить.

