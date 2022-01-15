В аэропорту Новосибирска задержали томича, который незаконно хотел увезти дочь в Крым

Приставы задержали в новосибирском аэропорту Толмачево томича, который забрал у бывшей супруги ребенка и скрылся. Накануне, 13 января, девочку объявили в розыск. О ее находке сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.
С заявлением в полицию о пропаже дочери жительница Томска обратилась в полицию еще 9 января.
— 13 января в отделение судебных приставов по Ленинскому району Томска поступил исполнительный лист об определении места жительства девочки с матерью, а также отобрании ее у отца и передаче матери в качестве предварительной обеспечительной меры, — сообщили на сайте регионального УФССП.
После возбуждения исполнительного производства ребенка объявили в розыск. Следственный комитет РФ по Томской области установил местонахождение отца девочки. Стало известно, что мужчина выдвинулся в аэропорт Толмачево.
— Гражданина обнаружили в аэропорту, где он с дочерью был зарегистрирован на рейс «Новосибирск — Симферополь», в стерильной зоне после прохождения паспортного контроля. Должник поначалу не хотел передавать ребенка матери, но судебные приставы убедили его в необходимости исполнения судебного решения, — добавили в ведомстве.
Девочка с матерью вернулась из Новосибирска домой.
Подобный инцидент произошел в декабре в Новосибирске — трое мужчин выхватили ребенка у матери и увезли его в неизвестном направлении. О случившемся женщина рассказала в своем Instagram. Мы пообщались с ней и узнали обстоятельства происшествия. Оказалось, что к похищению мальчика имеет отношение ее муж и судебные приставы, а обращение в полицию не дало никаких результатов.