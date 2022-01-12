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Названа предварительная причина пожара в доме под Новосибирском, где погибли двое детей и женщина

Следователи возбудили второе уголовное дело (о халатности) из-за двух погибших в пожаре детей

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Во время пожара в бараке не сработал дымовой извещатель

Во время пожара в бараке не сработал дымовой извещатель

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Следственный комитет Новосибирской области назвал предварительную причину пожара в Мошковском районе, где погибли двое детей и их бабушка. По данным следователей, в доме были проблемы с проводкой — они и привели к возгоранию. Следователи возбудили уже второе уголовное дело.

Прокуратура Мошковского района Новосибирской области закончила проверку, на основании которой следователи возбудили уголовное дело о халатности.

— Проверка показала, что потерпевшей в 2020 году в рамках региональной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения выдан АДПИ (автономный дымовой пожарный извещатель) без GSM-модуля (не был установлен). По этой причине извещатель не сработал и не известил проживающих лиц о возгорании в жилом доме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Прокурорская проверка установила, что после установки исправность АДПИ администрация муниципального образования не проверяла. По итогам проверки 12 января следователи возбудили второе уголовное дело — по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела взято в прокуратуре на контроль.

Первое уголовное дело было возбуждено 11 января по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Корреспонденты НГС побывали в маленькой деревне, переживающей большое горе, и выяснили, что привело к пожару.

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