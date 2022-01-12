Названа предварительная причина пожара в доме под Новосибирском, где погибли двое детей и женщина

Следственный комитет Новосибирской области назвал предварительную причину пожара в Мошковском районе, где погибли двое детей и их бабушка. По данным следователей, в доме были проблемы с проводкой — они и привели к возгоранию. Следователи возбудили уже второе уголовное дело.

Прокуратура Мошковского района Новосибирской области закончила проверку, на основании которой следователи возбудили уголовное дело о халатности.

— Проверка показала, что потерпевшей в 2020 году в рамках региональной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения выдан АДПИ (автономный дымовой пожарный извещатель) без GSM-модуля (не был установлен). По этой причине извещатель не сработал и не известил проживающих лиц о возгорании в жилом доме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.