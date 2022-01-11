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Прокуратура НСО направила в суд дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве ЖК на Затулинке

Ущерб от действий бенефициара застройщика составил более 1 миллиарда рублей

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Уголовное дело направили в Центральный районный суд

Уголовное дело направили в Центральный районный суд

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Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ООО «НСК Девелопмент» — он строил жилые многоэтажки «ЖК "Рихард"» на улице Зорге.

Компанию обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

— По версии следствия, обвиняемый принял решение финансировать текущую деятельность общества альтернативным способом — путем предоставления фирме возмездных займов от себя лично и иных подконтрольных ему организаций, — сообщили в ведомстве.

Застройщик должен был выполнять кредитные обязательства и возвращать бенефициару займы с процентами. Из-за этого ООО «НСК Девелопмент» не смогло исполнить свои обязательства перед 390 участниками долевого строительства по достройке 4 жилых домов, подрядчиками и иными добросовестными контрагентами. Вследствие это повлекло банкротство ООО «НСК Девелпомент».

ООО «НСК Девелопмент» образовалось в 2010 году и занималось покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, строительством жилых помещений, подготовкой стройплощадок, строительными, отделочными работами и производством электро-, санитарно-технических и строительно-монтажных работ. Среди учредителей и участников — компания с ограниченной ответственностью «Спиди Стар Интернешнл» (Китай) и Александр Поветьев. Банкротом компания стала в 2018-м. Конкурсным управляющим назначили Игоря Клемешова. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2018 год не указана. Баланс на 2020-й составил 1,1 миллиарда рублей.

По подсчетам правоохранителей, ущерб от деятельности обвиняемого составил свыше 1 миллиарда рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

2021-й был достаточно удачным для застройщиков: хотя за год подскочили цены на материалы, на квартиры цены тоже подскочили, а спрос весь год продержался на волне льготной ипотеки. Неудивительно, что они активно продолжили анонсировать новые проекты, причем иногда достаточно крупные. Почитайте, что интересного построят в Новосибирске в ближайшие годы.

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