Прокуратура НСО направила в суд дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве ЖК на Затулинке

2021-й был достаточно удачным для застройщиков: хотя за год подскочили цены на материалы, на квартиры цены тоже подскочили, а спрос весь год продержался на волне льготной ипотеки. Неудивительно, что они активно продолжили анонсировать новые проекты, причем иногда достаточно крупные. Почитайте, что интересного построят в Новосибирске в ближайшие годы.