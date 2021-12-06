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По Новосибирской области до -29 градусов: когда и на сколько придут первые декабрьские морозы

Волна холода идет в регион с северо-запада

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Потепление должно прийти только к концу недели

Потепление должно прийти только к концу недели

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В Новосибирской области ударят настоящие декабрьские морозы, но всего на несколько дней.

— Ожидается похолодание к четвергу. Ночные температуры в городе могут быть до -27 градусов, а в Новосибирской области до -29 градусов. Волна холода идет к нам с северо-запада. Повышение температуры ожидаем с 10 декабря, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

7 декабря, во вторник, ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем — мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный силой 4–9 м/с, местами ночью порывы до 14 м/с, температура ночью составит -4... -6 градусов, днем -2... -4 градуса с небольшим понижением в течение дня.

В среду, 8 декабря, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4–9 м/с, а ночью порывы до 14 м/с. Ночная и дневная температура будет до -17... -19 градусов.

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В четверг, 9 декабря, преимущественно без осадков, ветер северо-западный силой 2–7 м/с. Ночная температура составит -25... -27 градусов, дневная — -17... -19 градусов.

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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