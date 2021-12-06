По Новосибирской области до -29 градусов: когда и на сколько придут первые декабрьские морозы

В Новосибирской области ударят настоящие декабрьские морозы, но всего на несколько дней.
— Ожидается похолодание к четвергу. Ночные температуры в городе могут быть до -27 градусов, а в Новосибирской области до -29 градусов. Волна холода идет к нам с северо-запада. Повышение температуры ожидаем с 10 декабря, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
7 декабря, во вторник, ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем — мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный силой
В среду, 8 декабря, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный
В четверг, 9 декабря, преимущественно без осадков, ветер северо-западный силой
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.