«Ваш компьютер станет тыквой»: две схемы, как обманывают при ремонте ноутбука (люди теряют до 100 тысяч)

Хотела обновить WhatsApp и попала на 31 тысячу рублей

Людмиле Чусовитиной скоро будет 80 лет. Женщина работает преподавателем математики в 130-й школе и часто использует по работе мессенджер WhatsApp, который установлен на домашнем Apple MacBook. Однажды программа дала сбой: потребовала обновление, а сделать это самостоятельно у Людмилы Николаевны не получилось.



— Мне это надо было срочно. Знакомых учеников куча, но пока договоришься, пока что… А на подъезде объявление: ремонтирую. Я позвонила — пришел. Объяснила причину, три раза спросила и по телефону, и уже когда пришел: «Сколько стоит?» В ответ — молчание. Вообще ничего не ответил. Лет 28–30 ему, невысокий. Говорил о своем дворянском происхождении. О Барнауле говорили, я школу там заканчивала. Показался очень интеллигентным, очень образованным. Произвел впечатление на меня. Я расслабилась, всё ему рассказала. Свои карты банковские даже ему вынесла, чтобы он оплатил «облако», — рассказывает учительница.



Мастер представился Иваном. В квартире Людмилы Николаевны он провел около двух часов — что-то делал в ноутбуке, параллельно рассказывал, что закончил Алтайский государственный технический университет и томскую магистратуру. И постоянно, как вспоминает пожилая учительница, почему-то повторял, что ноутбук через какое-то время «станет тыквой». В конце работы мастер озвучил стоимость: 31 тысяча рублей. Объяснений, что именно он сделал, не дал. Как и не оставил никаких чеков или квитанций.

