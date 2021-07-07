«История про волшебного оленя». Как аферисты разводят россиян, обещая сделать их детей звездами кино

В Екатеринбурге аферисты собирают деньги на детские блокбастеры
Россияне стали жертвами оригинальной схемы отъема денег. Аферисты летают по всей России и обещают родителям снять их ребенка в блокбастере и даже дать ему главные роли в обмен на «инвестиции» в кинокартину, которые потом якобы отобьются с проката. Заключают договор, берут деньги, только фильм так никогда и не выходит. Этим занимается директор скандально известного детского модельного агентства екатеринбурженка Екатерина Максимова, оставившая без денег десятки доверившихся ей людей, и украинский режиссер с сомнительной репутацией Александр Сюткин, обещающий снять детский блокбастер «История про волшебного оленя» со спецэффектами круче, чем в «Аватаре». Спустя несколько лет таких обещаний они сняли лишь деньги с родителей, но ни один фильм так и не вышел на экраны, зато были «запущены в производство» новые. Подробности — в материале E1.RU. Журналисты выяснили, что на самом деле скрывается за его вдохновенными разговорами о Голливуде, большом русском детском кино и великой миссии.
Создание мифа
Владелец кинокомпании «Александр Сюткин Продакшн» позиционирует себя как опытного режиссера и оператора в третьем поколении, который обучался в Голливуде и даже получил высшее голливудское образование (как звучит!). Он охотно рассказывает, что работал на Западе с Леди Гагой, Рианной и другими мировыми знаменитостями. Что дед у него участвовал в съемках «Иронии судьбы» и «Приключений Шурика» и что даже часть опыта передавал ему, Александру Сюткину, с младых ногтей. В его инстаграме множество хвалебных отзывов от известных людей, лежат примеры неплохих работ.
Да и сам проект, на взгляд далекого от киноиндустрии человека, выглядит солидно. Душещипательная идея о возрождении большого детского кино, наполеоновские планы о покорении мирового проката и заявленный крупный бюджет. Учившийся в Голливуде режиссер с багажом из советского наследия, с проникновенным голосом и добрыми глазами русского иконописца, нацелившегося изваять шедевр.
При общении Александр часто говорит, что не занимается бизнесом, а «творит творчество» и продвигает великую миссию возрождения детского кино. Но почему-то все его бывшие коллеги по цеху при упоминании его имени начинают ругаться. До образования тандема с Максимовой он ухитрился «кинуть» колоссальное количество людей и при этом избежать всякой ответственности. Но обо всём по порядку.
Развеивание мифа
Начнем с личности Александра. Настоящая его фамилия — Стеркин, а Сюткин — псевдоним. Он родился на Украине в городе Львове. Работал оператором, снимал клипы. Уже тогда, по свидетельству знакомых, он мог взять деньги за работу и пропасть на год, так и не выполнив заказ.
Никаких данных о его родственниках, которые якобы были режиссерами и снимали культовые советские комедии, найти не удалось, хотя мы очень старались. Сам же он от прямых вопросов о том, как их зовут и какую роль играли в работе над фильмом, уходит. Эту информацию подтверждают и потерпевшие. Скорее всего, это такой же миф, как и голливудское образование.
— Судя по пересекаемым границам, он летал из России только в Израиль и еще в Турцию отдыхать. Этот диплом черно-белый, который он всем показывает, якобы полученный в Голливуде, ничего общего не имеет с реальностью, — рассказал нам пострадавший Алексей, который начал выяснять эти факты, только когда потерял деньги.
Также в 2015 году в России режиссер сделал еще один паспорт, теперь он стал Стёпкиным. Пострадавшие предполагают, что второй паспорт ему нужен для различных махинаций.
Коллеги по цеху
Будучи весьма обаятельным человеком, Александр легко заводил контакты и входил в доверие к работникам киноиндустрии. Одни рекомендовали его вторым, вторые — третьим и так далее. Так, не сделав почти ничего, он получал хорошую репутацию и кредит доверия, чем и пользовался, когда брал деньги взаймы, а после оставлял кредиторов ни с чем. К тому времени, когда правда начала вскрываться, от него успели пострадать даже именитые артисты.
Вот, к примеру, разоблачительный пост в инстаграме Алексея Панина.
— Он нас обманывал, говорил, что работал над «Гарри Поттером», «Трансформерами», а сам не был никогда в Америке. Пробили через ФСБ. Я хочу предостеречь всех, этот человек никакой не режиссер, а вор и мошенник. Он работал с нами на нашей картине и обманул нас, а также огромное количество известных людей, — эмоционально заявляет Алексей.
Другой известный актер, Владимир Епифанцев, также пострадавший от Александра Сюткина, недоумевает, как попался на его удочку, и наговорил ему под видеозапись комплиментов, которые тот потом поставил себе в инстаграм.
— Как можно было обмануть профессионала, заставить про абсолютного афериста наговорить кучу хороших слов? — удивляется сам себе на видео Владимир.
Однако эта потеря репутации не сильно обеспокоила Александра. К тому моменту он с директором CMG Екатериной Максимовой уже придумал новую махинацию — детские фильмы.
Детский блокбастер
Многие мамы, чьи дети активно участвовали в различных конкурсах, соревнованиях или ходили в модельные школы, получили интересные предложения.
— Мне предлагали снять в фильме ребенка. Подписать два договора с разными юридическими лицами — с кинокомпанией и CMG. Один инвестиционный — что я инвестирую деньги в фильм, и второй договор о съемках. Меня сразу это насторожило, и гарантий не было никаких. Как пирамида — вы мне сейчас один миллион, а я вам потом два. У меня ребенок участвовал в онлайн-конкурсе и выиграл бесплатную съемку в фильме «Кулон» (первый детский фильм Александра Сюткина по этой схеме). Но никакой съемки мы не получили, как и самого фильма. А через некоторое время прислали мне договор на «Историю про волшебного оленя» с участием актеров — там Нагиев, Бондарчук, другие звезды, и предложение внести деньги, — вспоминает Валентина.
Женщина отказалась вносить деньги, ее не смогли уговорить даже при живом общении. Но многие ее знакомые поверили и лишились средств. Сыграло умение аферистов расположить к себе, где надо восхититься ребенком, где надо — рассказать об отсутствии материальной заинтересованности. Вот отрывок из его реального диалога с мамами.
— Мне не нужно никому ничего доказывать. Я очень много лет на рынке нахожусь, и я на очень высоком уровне. Если я говорю, что будет, значит, оно так и есть. У меня уже всё в этом мире есть. Я на этом не зарабатываю, моя задача — сделать качественный фирменный продукт, который будут смотреть из года в год, который будут показывать как пример в нашей стране и за рубежом. Для меня важно, чтобы за рубежом смотрели на нашу ситуацию и говорили: да, это fairytale, это настоящая история. Настоящая сказка для людей, для мира, для будущего и с хорошими намерениями. Мне ничего не нужно, только талантливый мальчик. Если он почувствует, что этот персонаж не его или что он не сыграет сценарий, мы все деньги возвращаем. Вот и всё, — говорил Александр Сюткин.
— Он обычно делает красивую самопрезентацию, что я это делаю не ради детей, а ради творчества. Он подтвердил все полномочия Алеси Пантелеевой [помощницы Максимовой], которая рассылала сообщения от Celebrity Model Group. Но я в этом достаточно кручусь, и мне очевидны все эти подводные камни. Но, когда я с ним в рамках конкурса общалась, у меня сложилось впечатление о нем как о добром, профессиональном и честном человеке. Умеет красиво рассказать, что всё делает ради искусства. Это только сейчас стали всплывать эти истории. Он в общении очень улыбчивый и простой дядька, открытый. Очень хорошее впечатление производит, прямо такой душка, лапочка, великолепно льет воду, — вспоминает Валентина.
Громкие имена
Чтобы заманить побольше людей и развеять их сомнения, Максимова и Сюткин утверждали, что в их фильме будут сниматься звезды российского и мирового кино: Дмитрий Нагиев, Фёдор Бондарчук, Михаил Галустян, Владимир Сычёв и другие. Однако, когда удалось связаться с представителями артистов, они были очень удивлены этим фактом.
Чтобы пропиарить свой фильм и собрать больше денег, были привлечены и другие медийные персоны. Им также обещали роль в фильме, но и они прозрели довольно быстро и обрушились с критикой на режиссера. Блогер с девятью миллионами подписчиков Елена Сажина, известная в Instagram как Helen Yes, рассказала о своем горьком опыте и съемках «Кулона» от Александра Сюткина.
Главная роль в «Олене»
Чтобы окучить как можно больше жертв, Максимова и Сюткин расхваливали любого ребенка и всем обещали главные роли. Порой это приводило к курьезным ситуациям, когда родители трезво смотрели на происходящее и видели их обман.
— Ребенок у меня участвовал в одном мероприятии. Мне написала девушка в «Инстаграме», как он ей понравился и что он хорошо держался на сцене. Рассказали, что фильм будут снимать — «Волшебный олень». Провели онлайн-собеседование с ребенком по Zoom. Я в принципе знала, как кастинги проводятся, давно хожу на них и звезд с неба не хватаю, а они абсолютно не слушают ребенка и только нахваливают его. Попросили рассказать стихотворение. Он ужасно рассказал, но они все прослезились. Был Сюткин, Максимова и Пантелеева. Они восхищались, восхищались, потом все: «Мы утвердили вашего ребенка на роль и пошлем вам документы». Заполнили мне договор и прислали. А там речь шла о внесении двух миллионов, а когда выйдет фильм, они мне якобы выплатят три миллиона. В Zoom этого не говорили. У меня очень много знакомых, я выложила в сториз, и мне начали писать мамочки, которых уже обманули, — вспоминает Татьяна.
После честного рассказа о деятельности аферистов Татьяна, как и многие другие, столкнулась с оскорблениями и угрозами от Максимовой.
— Говорили, что натравят всех своих адвокатов, что засудят меня, что пожалею. Мол, мы хотели из вашего ребенка сделать звезду, а теперь из другого сделаем, — сообщила нам Татьяна.
Когда мы общались с Александром Сюткиным, он уверял нас, что производство притормозилось из-за эпидемии коронавируса, но фильмы обязательно выйдут. В том числе и многострадальный «Кулон».
— Никаких денег ни с каких детей мы не брали. Мы занимаемся творчеством. Наша цель — поднимать и возрождать большое русское детское кино. Мы получили планету от предков и должны вернуть ее детям. Мы специально не публикуем никакие материалы со съемок или скриншоты фильма, потому что в таком случае не будет эффекта взрывного пиара, — рассказал нам Александр Сюткин.
Однако редакция E1.RU выяснила, что помимо «Волшебного оленя» и «Кулона» вместе с Максимовой Сюткин объявил о съемках еще двух фильмов — комедии «Селебрята» и приключенческого фильма «Блогер».
Таким образом режиссер, у которого не вышло ни одного фильма, одновременно снимает четыре. Работоспособность, не снившаяся Кэмерону или Спилбергу. Сколько за истекшие годы было снято детей в этих «шедеврах», сколько отдано денег, которые вряд ли уже смогут когда-нибудь вернуть, только Богу известно. По предварительным прикидкам, это десятки, а то и сотни пострадавших и десятки миллионов рублей. Аферисты нащупали золотую жилу и продолжают безнаказанно обирать родителей, прячась под маской заботы о детях и развития настоящего кино.
Комментарий юриста
Почему создателей картины до сих пор не привлекли к ответственности, нам рассказал адвокат по уголовному праву Олег Шестаков.
— Ничего оригинального в такой схеме нет, она стара как мир. Существует граница между уголовно наказуемым деянием (преступлением) и гражданско-правовыми отношениями (неисполнение договора). Отличает одно явление от другого наличие умысла лица на преднамеренное неисполнение обязательств. Особенно «толковые» преступники создают такие условия, при которых доказать умысел на мошенничество практически невозможно, — говорит Олег.
Мы показали ему типовые договоры, которые заключали пострадавшие, и наш собеседник раскрыл в подробностях эту схему.
— В нашем примере заключается договор инвестирования для создания фильма, но потом фильм не создается. Контрагент придумывает тысячу обстоятельств, при которых он не смог выполнить взятые на себя обязательства по независящим от него причинам. Например, нехватка финансирования, выход из строя оборудования, болезнь оператора и
По его словам, сотрудникам правоохранительных органов проще вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с мотивировкой «признаков преступления не обнаружено, отношения являются гражданско-правовыми».
— Возбудить по таким фактам уголовные дела получается только в случае сильного общественного резонанса в СМИ и наличия большого числа потерпевших, которые постоянно пишут заявления о возбуждении уголовного дела и обжалуют постановления об отказе много, много раз, — подчеркнул Олег Шестаков.