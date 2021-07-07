«История про волшебного оленя». Как аферисты разводят россиян, обещая сделать их детей звездами кино

Женщина отказалась вносить деньги, ее не смогли уговорить даже при живом общении. Но многие ее знакомые поверили и лишились средств. Сыграло умение аферистов расположить к себе, где надо восхититься ребенком, где надо — рассказать об отсутствии материальной заинтересованности. Вот отрывок из его реального диалога с мамами.

— Мне не нужно никому ничего доказывать. Я очень много лет на рынке нахожусь, и я на очень высоком уровне. Если я говорю, что будет, значит, оно так и есть. У меня уже всё в этом мире есть. Я на этом не зарабатываю, моя задача — сделать качественный фирменный продукт, который будут смотреть из года в год, который будут показывать как пример в нашей стране и за рубежом. Для меня важно, чтобы за рубежом смотрели на нашу ситуацию и говорили: да, это fairytale, это настоящая история. Настоящая сказка для людей, для мира, для будущего и с хорошими намерениями. Мне ничего не нужно, только талантливый мальчик. Если он почувствует, что этот персонаж не его или что он не сыграет сценарий, мы все деньги возвращаем. Вот и всё, — говорил Александр Сюткин.