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Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на лежачего мужчину возле дома на Ядринцевской

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом, а расследование продолжается

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Подозреваемых задержали оперативно&nbsp;

Подозреваемых задержали оперативно 

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Полиция задержала подозреваемых в нападении на лежачего мужчину в Новосибирске

Сотрудники полиции задержали двух новосибирцев, подозреваемых в нападении на лежачего мужчину возле дома на Ядринцевской.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), — сообщили журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Задержаны 19-летний и 18-летний новосибирцы — по местам проживания: в Железнодорожном районе города и в селе Каменка. Сейчас в их отношении избрана мера пресечения — домашний арест. В полиции добавили, что сейчас расследование продолжается.

Само нападение произошло на улице Ядринцевской 29 марта, его заснял очевидец. На кадрах видно, что один мужчина лежит рядом со ступеньками здания, а еще шесть переговариваются в нескольких метрах от него. Затем двое из них подходят к лежавшему и бьют ногами, один из ударов приходится в область головы. После этого мужчины уходят.

Ранее мы писали о том, что полиция нашла подозреваемого в избиении мужчины на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.

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