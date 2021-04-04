Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на лежачего мужчину возле дома на Ядринцевской

Полиция задержала подозреваемых в нападении на лежачего мужчину
Сотрудники полиции задержали двух новосибирцев, подозреваемых в нападении на лежачего мужчину возле дома на Ядринцевской.
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного
Задержаны 19-летний и 18-летний новосибирцы — по местам проживания: в Железнодорожном районе города и в селе Каменка. Сейчас в их отношении избрана мера пресечения — домашний арест. В полиции добавили, что сейчас расследование продолжается.
Само нападение произошло на улице Ядринцевской 29 марта, его заснял очевидец. На кадрах видно, что один мужчина лежит рядом со ступеньками здания, а еще шесть переговариваются в нескольких метрах от него. Затем двое из них подходят к лежавшему и бьют ногами, один из ударов приходится в область головы. После этого мужчины уходят.
Ранее мы писали о том, что полиция нашла подозреваемого в избиении мужчины на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.