Следственный комитет обвинил Навального в похищении 356 миллионов рублей

Позже Навальный опубликовал видео — в нем он рассказывает о том, как пытался поговорить с фигурантами расследования, опубликованного ранее The Insider. По их версии, восемь сотрудников — Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощёков, Михаил Швец и Владимир Паняев — следили за Навальным с 2017 года . Предполагается, что именно эти люди имеют прямое отношение к отравлению политика.

По словам Навального, связаться он пробовал со всеми перечисленными сотрудниками, однако долгий разговор состоялся лишь с одним из них — Константином Кудрявцевым. Он представился собеседнику помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, который хочет прояснить некоторые детали операции, чтобы представить доклад начальству.

