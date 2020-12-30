Следственный комитет обвинил Навального в похищении 356 миллионов рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении политика Алексея Навального. Его обвиняют в похищении более
— Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
По версии следствия, оппозиционер потратил больше
— По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более
Отмечается, что «проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению».
Напомним, ранее мы сообщали, что Алексею Навальному стало плохо
Об отравлении Алексея Навального и опубликованном расследовании вопрос задали даже Владимиру Путину во время пресс-конференции, которая состоялась
Позже Навальный опубликовал видео — в нем он рассказывает о том, как пытался поговорить с фигурантами расследования, опубликованного ранее The Insider. По их версии, восемь сотрудников — Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощёков, Михаил Швец и Владимир Паняев — следили за Навальным с
По словам Навального, связаться он пробовал со всеми перечисленными сотрудниками, однако долгий разговор состоялся лишь с одним из них — Константином Кудрявцевым. Он представился собеседнику помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, который хочет прояснить некоторые детали операции, чтобы представить доклад начальству.