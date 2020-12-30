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Следственный комитет обвинил Навального в похищении 356 миллионов рублей

На политика завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

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Политика, который сейчас находится в Германии, обвиняют в похищении&nbsp;пожертвований

Политика, который сейчас находится в Германии, обвиняют в похищении пожертвований

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении политика Алексея Навального. Его обвиняют в похищении более 356 миллионов рублей из пожертвований различным фондам.

— Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сообщается в пресс-релизе СК.

По версии следствия, оппозиционер потратил больше 356 миллионов рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года"», Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан "ШТАБ"». Всего, по данным силовиков, эти организации собрали больше 588 миллионов рублей от россиян.

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— По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, — сообщили в СК.

Отмечается, что «проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению».

Напомним, ранее мы сообщали, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Политик впал в кому, самолет экстренно приземлился в Омске. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас политик проходит реабилитацию в Германии.

Об отравлении Алексея Навального и опубликованном расследовании вопрос задали даже Владимиру Путину во время пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря. Президент заявил, что это не расследование, а «легализация материалов американских спецслужб».

Позже Навальный опубликовал видео — в нем он рассказывает о том, как пытался поговорить с фигурантами расследования, опубликованного ранее The Insider. По их версии, восемь сотрудников — Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощёков, Михаил Швец и Владимир Паняев — следили за Навальным с 2017 года. Предполагается, что именно эти люди имеют прямое отношение к отравлению политика.

По словам Навального, связаться он пробовал со всеми перечисленными сотрудниками, однако долгий разговор состоялся лишь с одним из них — Константином Кудрявцевым. Он представился собеседнику помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, который хочет прояснить некоторые детали операции, чтобы представить доклад начальству.

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Алексей НавальныйСледственный комитетмошенничествополитикауголовное дело
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