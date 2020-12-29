Главу Искитимского района, которого обвиняют в продаже острова, отправили под домашний арест

Главу Искитимского района Олега Лагоду отправили под домашний арест до 22 февраля. Об этом сообщает Следственный комитет Новосибирской области.

Такую меру пресечения выбрали, чтобы Лагода не смог оказать давления на подчиненных и склонить их уничтожить доказательства.

Несколько дней назад Лагоду задержали. Напомним, по версии следствия, в 2013 году Лагода решил продать остров площадью 175 тысяч квадратных метров. Участок относится к землям федерального значения:

— С этой целью в июне 2013 года глава подписал постановление администрации Искитимского района Новосибирской области о предоставлении указанного земельного участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». В августе 2014 года на основании вышеуказанного постановления обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 миллионов рублей, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.