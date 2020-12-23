Суд вынес наказание новосибирцу за нападение на полицейских — он поедет в колонию строгого режима

Сибиряк получил 13 лет колонии строгого режима за нападение на полицейских
Новосибирский областной суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который 30 декабря прошлого года напал на двух полицейских.
Инцидент произошел в подъезде дома
— Однако мужчина, не желая выполнять законные требования полицейских, достал из кармана имевшийся у него туристический складной нож и нанес одному из сотрудников не менее 6 ударов в шею и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Затем мужчина набросился на второго полицейского.
— Он повалил другого сотрудника и нанес ножом не менее 6 ударов в голову и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке и не менее 4 ударов кулаками по лицу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, — добавили следователи.
При этом пострадавшие полицейские смогли задержать мужчину до приезда подмоги. Скорую сотрудникам полиции вызвали жители дома.
Нападавшего осудили по
В прошлом году на видео попал дебош в одной из новосибирских саун. Ее пьяные посетители напали на бойцов группы быстрого реагирования.