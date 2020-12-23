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Суд вынес наказание новосибирцу за нападение на полицейских — он поедет в колонию строгого режима

Мужчина был под наркотиками

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Мужчина серьезно порезал полицейских, но им удалось самостоятельно справиться с ним

Мужчина серьезно порезал полицейских, но им удалось самостоятельно справиться с ним

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Сибиряк получил 13 лет колонии строгого режима за нападение на полицейских

Новосибирский областной суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который 30 декабря прошлого года напал на двух полицейских.

Инцидент произошел в подъезде дома № 25/3 по улице Дачной в Заельцовском районе в 21:30. Полицейские обнаружили там мужчину, который принимал наркотики, и попросили его предъявить документы.

— Однако мужчина, не желая выполнять законные требования полицейских, достал из кармана имевшийся у него туристический складной нож и нанес одному из сотрудников не менее 6 ударов в шею и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Затем мужчина набросился на второго полицейского.

— Он повалил другого сотрудника и нанес ножом не менее 6 ударов в голову и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке и не менее 4 ударов кулаками по лицу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, — добавили следователи.

При этом пострадавшие полицейские смогли задержать мужчину до приезда подмоги. Скорую сотрудникам полиции вызвали жители дома.

Нападавшего осудили по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В прошлом году на видео попал дебош в одной из новосибирских саун. Ее пьяные посетители напали на бойцов группы быстрого реагирования.

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