Суд вынес наказание новосибирцу за нападение на полицейских — он поедет в колонию строгого режима

Новосибирский областной суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который 30 декабря прошлого года напал на двух полицейских.

Инцидент произошел в подъезде дома № 25/3 по улице Дачной в Заельцовском районе в 21:30. Полицейские обнаружили там мужчину, который принимал наркотики, и попросили его предъявить документы.

— Однако мужчина, не желая выполнять законные требования полицейских, достал из кармана имевшийся у него туристический складной нож и нанес одному из сотрудников не менее 6 ударов в шею и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.