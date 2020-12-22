В Новосибирске чиновника обвинили в халатности из-за смерти 10-летнего мальчика

СК завершил расследовать уголовное дело против сотрудника администрации Кировского района. По данным источника НГС, речь идет о начальнике отдела районной административно-технической инспекции Сергее Сологубове. Его обвиняют в халатности, которая привела к смерти 10-летнего мальчика.
Ребенок погиб 17 июля, когда гулял с другом после школы. Он задел провод высоковольтной линии и мгновенно скончался на месте.
— По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый недобросовестно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей, допустил нарушение требований правил благоустройства территории Новосибирска и порядка проведения земляных работ на территории охранной зоны воздушной линии электропередачи, расположенной на местности между улицами Виктора Шевелева и Бронная. Хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть трагические последствия, однако не предпринял никаких мер в отношении указанных лиц по остановке производимых ими земляных работ, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Трагедия произошла из-за того, что под высоковольтным проводом нагребли высокую гору земли.
— В конце июня 2019 года 41-летний местный житель для поиска лома черного металла раскапывал грунт на территории несанкционированной свалки, расположенной вблизи дома
Мальчик во время прогулки с другом случайно задел провод, который оказался слишком близко от земли.
Против Сергея Сологубова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), которое с обвинительным заключением уже направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Что еще известно о случившейся трагедии
Днем 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через которые жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний Артур случайно задел свисающий низко над землей электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за пять дней до происшествия.
А 26 июля стало известно, что «Региональные электрические сети» зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала, по словам представителей компании, еще в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме.