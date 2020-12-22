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В Новосибирске чиновника обвинили в халатности из-за смерти 10-летнего мальчика

Ребенок погиб от удара током — высоковольтный провод висел слишком низко над землей

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Сергею Сологубову грозит до пяти лет лишения свободы. На фото слева — место, где погиб мальчик

Сергею Сологубову грозит до пяти лет лишения свободы. На фото слева — место, где погиб мальчик

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СК завершил расследовать уголовное дело против сотрудника администрации Кировского района. По данным источника НГС, речь идет о начальнике отдела районной административно-технической инспекции Сергее Сологубове. Его обвиняют в халатности, которая привела к смерти 10-летнего мальчика.

Ребенок погиб 17 июля, когда гулял с другом после школы. Он задел провод высоковольтной линии и мгновенно скончался на месте.

— По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый недобросовестно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей, допустил нарушение требований правил благоустройства территории Новосибирска и порядка проведения земляных работ на территории охранной зоны воздушной линии электропередачи, расположенной на местности между улицами Виктора Шевелева и Бронная. Хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть трагические последствия, однако не предпринял никаких мер в отношении указанных лиц по остановке производимых ими земляных работ, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Трагедия произошла из-за того, что под высоковольтным проводом нагребли высокую гору земли.

— В конце июня 2019 года 41-летний местный житель для поиска лома черного металла раскапывал грунт на территории несанкционированной свалки, расположенной вблизи дома № 44 по улице Бронная в Кировском районе Новосибирска. Для этого он нанял экскаватор под управлением 53-летнего оператора. Разрешение на проведение земляных работ он не получал. Оператор экскаватора складировал грунт в охранной зоне под линией электропередачи. При этом грунт был поднят на высоту, допускающую соприкосновение человека с проводами при движении под линией электропередачи, — объяснили следователи.

Мальчик во время прогулки с другом случайно задел провод, который оказался слишком близко от земли.

Против Сергея Сологубова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), которое с обвинительным заключением уже направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Что еще известно о случившейся трагедии

Днем 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через которые жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний Артур случайно задел свисающий низко над землей электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за пять дней до происшествия.

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А 26 июля стало известно, что «Региональные электрические сети» зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала, по словам представителей компании, еще в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме.

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гибель ребенкахалатность
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