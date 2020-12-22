В Новосибирске чиновника обвинили в халатности из-за смерти 10-летнего мальчика

СК завершил расследовать уголовное дело против сотрудника администрации Кировского района. По данным источника НГС, речь идет о начальнике отдела районной административно-технической инспекции Сергее Сологубове. Его обвиняют в халатности, которая привела к смерти 10-летнего мальчика.

Ребенок погиб 17 июля, когда гулял с другом после школы. Он задел провод высоковольтной линии и мгновенно скончался на месте.

— По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый недобросовестно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей, допустил нарушение требований правил благоустройства территории Новосибирска и порядка проведения земляных работ на территории охранной зоны воздушной линии электропередачи, расположенной на местности между улицами Виктора Шевелева и Бронная. Хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть трагические последствия, однако не предпринял никаких мер в отношении указанных лиц по остановке производимых ими земляных работ, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.