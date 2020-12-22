Трое полицейских похитили новосибирца, избили и потребовали от него 2,5 миллиона рублей

В Новосибирске будут судить трех полицейских, которые похитили мужчину и пытались добиться от него 2,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в декабре 2019 года. Все трое были оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции
— По версии следователей, сотрудники полиции, располагая служебными сведениями о наличии у потерпевшего денежных средств, якобы полученных преступным путем, решили ими завладеть. С этой целью обвиняемые инсценировали задержание мужчины, впоследствии похитили и переместили его в безлюдное место, избили и потребовали передать им 2,5 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова добавила, что изначально потерпевшего вывезли в лес и потребовали с него 10 миллионов рублей, но в итоге снизили сумму до 2,5 миллионов.
Полицейские отпустили потерпевшего после того, как они получили 150 тысяч рублей. Затем их задержали сотрудники службы безопасности
В итоге полицейские были уволены из органов и сейчас находятся в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по
Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд.
В середине октября в Новосибирской области жестоко убили 24-летнюю девушку-трансгендера Викторию Басаковскую — по подозрению в убийстве задержали ее бывшего парня, сотрудника ППС.