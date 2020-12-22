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Трое полицейских похитили новосибирца, избили и потребовали от него 2,5 миллиона рублей

Их уволили из органов и возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время передадут в суд

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Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд

Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд

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В Новосибирске будут судить трех полицейских, которые похитили мужчину и пытались добиться от него 2,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в декабре 2019 года. Все трое были оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску.

— По версии следователей, сотрудники полиции, располагая служебными сведениями о наличии у потерпевшего денежных средств, якобы полученных преступным путем, решили ими завладеть. С этой целью обвиняемые инсценировали задержание мужчины, впоследствии похитили и переместили его в безлюдное место, избили и потребовали передать им 2,5 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

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Старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова добавила, что изначально потерпевшего вывезли в лес и потребовали с него 10 миллионов рублей, но в итоге снизили сумму до 2,5 миллионов.

Полицейские отпустили потерпевшего после того, как они получили 150 тысяч рублей. Затем их задержали сотрудники службы безопасности ГУ МВД по Новосибирской области.

В итоге полицейские были уволены из органов и сейчас находятся в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, оружия, специальных средств) и пп. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд.

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