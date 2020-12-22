Трое полицейских похитили новосибирца, избили и потребовали от него 2,5 миллиона рублей

В Новосибирске будут судить трех полицейских, которые похитили мужчину и пытались добиться от него 2,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в декабре 2019 года. Все трое были оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску.

— По версии следователей, сотрудники полиции, располагая служебными сведениями о наличии у потерпевшего денежных средств, якобы полученных преступным путем, решили ими завладеть. С этой целью обвиняемые инсценировали задержание мужчины, впоследствии похитили и переместили его в безлюдное место, избили и потребовали передать им 2,5 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.