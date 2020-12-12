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Хирурга пашинской больницы поймали на поддельных больничных — дело передано в суд

Сейчас мужчину обвиняют по трём статьям

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Обвиняемый занимал должность заведующего хирургическим отделением в ГКБ №4

Обвиняемый занимал должность заведующего хирургическим отделением в ГКБ №4

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Хирурга новосибирской больницы обвиняют во взятках и мошенничестве

В Калининский районный суд поступило уголовное дело в отношении врача городской клинической больницы №4 Эльнура Гусейнова. По предварительным данным, он незаконно получал стимулирующие выплаты, подделывая медкарты, а также выписывал больничные листы за вознаграждение.

— Используя свое служебное положение заведующего хирургическим отделением ГБУЗ НСО «Городская больница №4» в период с января 2017 года по октябрь 2019 года сформировал истории болезни стационарных больных, в которые внес заведомо ложные сведения о прохождении лечения в условиях стационара, после чего сфальсифицированные медицинские карты передал в отдел статистики медицинского учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работы и с целью получения стимулирующих выплат, — говорится на сайте районного суда.

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Сумма незаконно полученных выплат составила более 38,5 тысяч рублей.

— В период с декабря 2018 года за денежное вознаграждение без проведения осмотра для определения способности осуществлять трудовую деятельность незаконно выписывал гражданам листки временной нетрудоспособности, — добавили в суде.

Эльнура Гусейнова обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества (ч.З ст. 159 УК РФ), служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Дата судебного заседания пока не назначена.

В мае этого года заведующего моргом в Новосибирске оштрафовали на 4,5 миллиона — он брал взятки за рекомендации родственникам умерших определенных ритуальных организаций.

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врачмошенничествоуголовное делосуд
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