Хирурга пашинской больницы поймали на поддельных больничных — дело передано в суд

В Калининский районный суд поступило уголовное дело в отношении врача городской клинической больницы №4 Эльнура Гусейнова. По предварительным данным, он незаконно получал стимулирующие выплаты, подделывая медкарты, а также выписывал больничные листы за вознаграждение.



— Используя свое служебное положение заведующего хирургическим отделением ГБУЗ НСО «Городская больница №4» в период с января 2017 года по октябрь 2019 года сформировал истории болезни стационарных больных, в которые внес заведомо ложные сведения о прохождении лечения в условиях стационара, после чего сфальсифицированные медицинские карты передал в отдел статистики медицинского учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работы и с целью получения стимулирующих выплат, — говорится на сайте районного суда.

