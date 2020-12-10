Вынесли приговор водителю, сбившему насмерть подростка на парковке

Жителя Куйбышева отправили на 7 лет в колонию за смертельное ДТП
Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор
— Назначено наказание в виде лишения свободы на срок
Мужчину признали виновным по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения». Также суд обязал его выплатить материальный ущерб (443 тысячи рублей), миллион рублей моральной компенсации представителю погибшего подростка, а также компенсацию в 250 тысяч рублей пострадавшей девушке.
ДТП произошло