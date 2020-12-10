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Вынесли приговор водителю, сбившему насмерть подростка на парковке

Мужчина врезался в автомобиль, за которым стояли парень с девушкой

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Toyota Celiсa вылетела в парковочный карман, сбив двух пешеходов

Toyota Celiсa вылетела в парковочный карман, сбив двух пешеходов

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Жителя Куйбышева отправили на 7 лет в колонию за смертельное ДТП

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор 23-летнему Сергею Беспятых, который в августе этого года сбил двух пешеходов. Один из них погиб.

— Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится на сайте суда.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения». Также суд обязал его выплатить материальный ущерб (443 тысячи рублей), миллион рублей моральной компенсации представителю погибшего подростка, а также компенсацию в 250 тысяч рублей пострадавшей девушке.

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ДТП произошло 8 августа в Куйбышеве. Примерно в три ночи водитель Toyota Celiсa столкнулся со стоящими в парковочном кармане Toyota Сamry и мотоциклом Racer. А после столкновения автомобиль сбил еще и двух пешеходов, которые стояли за припаркованными машинами. В итоге погиб 17-летний парень, 19-летняя девушка была доставлена в больницу. 10 августа Куйбышевский районный суд Новосибирской области поместил 23-летнего водителя Toyota Celiсa в СИЗО.

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Куйбышевприговорсуд
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