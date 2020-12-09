9 декабря среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 6/10
usd 73.66
eur 89.20
Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

Все новости

Все новости

В Новосибирске задержали мужчину, до смерти забившего прохожего на Богдана Хмельницкого

Он сам пришел в полицию с повинной

4 253
32Обсудить

Поделиться

Нападавшему грозит до 15 дет лишения свободы

Нападавшему грозит до 15 дет лишения свободы

Поделиться

Новосибирец, до смерти забившей мужчину на дороге, пришел с повинной

31-летний сибиряк, который забил до смерти мужчину на улице Богдана Хмельницкого, сам пришел к следователям. Инцидент произошел еще 5 декабря. Конфликт начался из-за того, что погибший показал средний палец двум мужчинам, проезжающим мимо.

— Водитель автомобиля, оскорбившись, стал поджимать такси к обочине. Выйдя из машины, злоумышленник начал наносить 38-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Мужчина с места преступления скрылся, а следователи обратились за помощью к общественности.

— Злоумышленник сам через двое суток после совершения преступления пришел к следователю СКР и признался в совершенном, — добавили следователи.

Сибиряку уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

Полиция также продолжает разыскивать четверых человек, которых подозревают в нападении на 37-летнего мужчину 9 ноября. Оно произошло около 00:20 у дома на улице Писарева, 4 в Центральном районе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

нападениесмерть по неосторожности
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...