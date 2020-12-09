В Новосибирске задержали мужчину, до смерти забившего прохожего на Богдана Хмельницкого

Новосибирец, до смерти забившей мужчину на дороге, пришел с повинной
31-летний сибиряк, который забил до смерти мужчину на улице Богдана Хмельницкого, сам пришел к следователям. Инцидент произошел еще 5 декабря. Конфликт начался из-за того, что погибший показал средний палец двум мужчинам, проезжающим мимо.
— Водитель автомобиля, оскорбившись, стал поджимать такси к обочине. Выйдя из машины, злоумышленник начал наносить 38-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Мужчина с места преступления скрылся, а следователи обратились за помощью к общественности.
— Злоумышленник сам через двое суток после совершения преступления пришел к следователю СКР и признался в совершенном, — добавили следователи.
Сибиряку уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.
Полиция также продолжает разыскивать четверых человек, которых подозревают в нападении на 37-летнего мужчину 9 ноября. Оно произошло около 00:20 у дома на улице Писарева, 4 в Центральном районе.