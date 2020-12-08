Сотрудница полиции из-за ссоры с соседом подожгла его машину — ей грозит до 5 лет тюрьмы

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против 45-летней женщины — ее обвиняют в поджоге машины соседа. Инцидент произошел 29 августа во дворе дома по улице Плахотного.

— Следствием установлено, что в вечернее время обвиняемая, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к своему соседу вследствие длительного конфликта последнего с ее родителями, подожгла его автомобиль Toyota Porte, припаркованный во дворе жилого дома, где проживает обвиняемая. После совершения преступления злоумышленница с места происшествия скрылась, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.