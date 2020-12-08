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Сотрудница полиции из-за ссоры с соседом подожгла его машину — ей грозит до 5 лет тюрьмы

Из органов женщину уже уволили, а дело передали в суд. Проверяют также мать обвиняемой

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Горящую машину заметили жители дома и вызвали пожарных. К счастью, никто из людей не пострадал

Горящую машину заметили жители дома и вызвали пожарных. К счастью, никто из людей не пострадал

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В Новосибирске женщина из-за ссоры с соседом подожгла его машину

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против 45-летней женщины — ее обвиняют в поджоге машины соседа. Инцидент произошел 29 августа во дворе дома по улице Плахотного.

— Следствием установлено, что в вечернее время обвиняемая, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к своему соседу вследствие длительного конфликта последнего с ее родителями, подожгла его автомобиль Toyota Porte, припаркованный во дворе жилого дома, где проживает обвиняемая. После совершения преступления злоумышленница с места происшествия скрылась, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Горящую машину заметили жители дома и вызвали пожарных.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

— В ходе предварительного следствия были изъяты видео с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и на доме, где проживает обвиняемая, на которых запечатлен момент поджога автомобиля и путь, которым шла последняя до автомобиля и обратно. В ходе обыска в квартире злоумышленницы были изъяты предметы одежды, а также жидкость для розжига, — добавили следователи.

Они установили, что обвиняемая работала в полиции. Она была старшим специалистом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Новосибирской области. После служебной проверки женщину уволили из органов. Она находится под подпиской о невыезде.

— Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была получена информация о взимании председателем ТСЖ «Вега», являющейся матерью обвиняемой, денежных средств за предоставление возможности пользования жителями дома по улице Плахотного парковочными местами, являющимися общедомовой территорией. В связи с чем из материалов уголовного дела был выделен материал проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), — объяснили в Следственном комитете.

В начале сентября во дворе на улице Невельского сгорели два автомобиля. Тогда же на Бердском шоссе загорелся грузовик — когда пожарные приехали на место происшествия, кабина автомобиля была полностью охвачена пламенем.

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автомобиль загорелсяполициясуд
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