Сотрудница полиции из-за ссоры с соседом подожгла его машину — ей грозит до 5 лет тюрьмы

В Новосибирске женщина из-за ссоры с соседом подожгла его машину
В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против 45-летней женщины — ее обвиняют в поджоге машины соседа. Инцидент произошел 29 августа во дворе дома по улице Плахотного.
— Следствием установлено, что в вечернее время обвиняемая, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к своему соседу вследствие длительного конфликта последнего с ее родителями, подожгла его автомобиль Toyota Porte, припаркованный во дворе жилого дома, где проживает обвиняемая. После совершения преступления злоумышленница с места происшествия скрылась, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Горящую машину заметили жители дома и вызвали пожарных.
Против женщины возбудили уголовное дело по
— В ходе предварительного следствия были изъяты видео с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и на доме, где проживает обвиняемая, на которых запечатлен момент поджога автомобиля и путь, которым шла последняя до автомобиля и обратно. В ходе обыска в квартире злоумышленницы были изъяты предметы одежды, а также жидкость для розжига, — добавили следователи.
Они установили, что обвиняемая работала в полиции. Она была старшим специалистом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Новосибирской области. После служебной проверки женщину уволили из органов. Она находится под подпиской о невыезде.
— Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была получена информация о взимании председателем ТСЖ «Вега», являющейся матерью обвиняемой, денежных средств за предоставление возможности пользования жителями дома по улице Плахотного парковочными местами, являющимися общедомовой территорией. В связи с чем из материалов уголовного дела был выделен материал проверки по признакам состава преступления, предусмотренного
В начале сентября во дворе на улице Невельского сгорели два автомобиля. Тогда же на Бердском шоссе загорелся грузовик — когда пожарные приехали на место происшествия, кабина автомобиля была полностью охвачена пламенем.