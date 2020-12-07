Адвокату-мошеннику из Новосибирска добавили срок за присвоение четырех чужих квартир

В деле новосибирского адвоката появились новые эпизоды мошенничества
Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по дополнительным эпизодам в деле адвоката-мошенника Сергея
— Адвокат обвинялся в хищении имущества, принадлежащего троим
Адвокат, по данным источника НГС, переписал на себя две дачи и две квартиры, одна из которых находилась в доме с часами на Красном проспекте. Суд проходил в закрытом режиме.
В 2018 году Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело адвоката Александра Самкова: он получил условный срок за попытку обмануть бывшего банкира на 1,8 миллиона рублей.