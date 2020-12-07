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Адвокату-мошеннику из Новосибирска добавили срок за присвоение четырех чужих квартир

Сергей Пищук проведет шесть с половиной лет в колонии общего режима

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Адвокат Сергей Пищук уже находится в колонии общего режима. И, судя по новому приговору, выйдет оттуда еще не скоро

Адвокат Сергей Пищук уже находится в колонии общего режима. И, судя по новому приговору, выйдет оттуда еще не скоро

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В деле новосибирского адвоката появились новые эпизоды мошенничества

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по дополнительным эпизодам в деле адвоката-мошенника Сергея Пищука — в 2019 году суд уже признал его виновным в отъеме квартир у заемщиков из-за просрочки по договорам займа. В этом году к делу добавились еще четыре эпизода мошенничества.

— Адвокат обвинялся в хищении имущества, принадлежащего троим потерпевшим, — сообщила помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. — Суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, по совокупности с другим приговором назначено итоговое наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

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Адвокат, по данным источника НГС, переписал на себя две дачи и две квартиры, одна из которых находилась в доме с часами на Красном проспекте. Суд проходил в закрытом режиме.

В 2018 году Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело адвоката Александра Самкова: он получил условный срок за попытку обмануть бывшего банкира на 1,8 миллиона рублей.

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мошенничествоприговорсуд
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