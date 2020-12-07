Адвокату-мошеннику из Новосибирска добавили срок за присвоение четырех чужих квартир

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по дополнительным эпизодам в деле адвоката-мошенника Сергея Пищука — в 2019 году суд уже признал его виновным в отъеме квартир у заемщиков из-за просрочки по договорам займа. В этом году к делу добавились еще четыре эпизода мошенничества.

— Адвокат обвинялся в хищении имущества, принадлежащего троим потерпевшим, — сообщила помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. — Суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, по совокупности с другим приговором назначено итоговое наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей.