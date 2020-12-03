Следователи раскрыли убийство 18-летней девушки под Новосибирском — она пропала еще в 90-х

Следователи раскрыли убийство девушки-сироты под Новосибирском
Новосибирские следователи завершили расследование убийства
По данным следствия, в 1996 году попечителем потерпевшей из-за смерти родителей стала тетя — супруга обвиняемого. За девушкой при этом была закреплена жилплощадь по месту проживания с попечителем. Однажды в ходе разговора погибшая сказала, что собралась подать в суд, чтобы доказать право собственности на эту квартиру.
— В сентябре 1999 года в вечернее время обвиняемый, находясь в квартире у себя дома, из корыстных побуждений, действуя умышленно, целенаправленно, с целью убийства потерпевшей для предотвращения возможности реализации ею своего права на приватизацию доли в квартире, с целью получения в дальнейшем для себя права на приватизацию своей доли в указанной квартире, нанес потерпевшей не менее двух ударов неустановленным в ходе предварительного следствия твердым предметом в область головы, — сообщают в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
Установлено, что девушка от полученных травм скончалась. После чего обвиняемый вывез ее тело в лес и закопал там. Спустя
— Несмотря на то, что во время расследования мужчина категорически отрицал свою вину в инкриминируемом деянии и выдвигал различные версии для того, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. В связи с тем, что у обвиняемого после инкриминируемого противоправного деяния развилось хроническое психическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера, — добавили в ведомстве.
Из-за того, что у обвиняемого после совершения преступления развилось психическое расстройство, уголовное дело отправили в суд, чтобы отправить мужчину на принудительное лечение.
В конце ноября мы рассказывали таинственную историю о девочках, которые пропали