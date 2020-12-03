Следователи раскрыли убийство 18-летней девушки под Новосибирском — она пропала еще в 90-х

— В сентябре 1999 года в вечернее время обвиняемый, находясь в квартире у себя дома, из корыстных побуждений, действуя умышленно, целенаправленно, с целью убийства потерпевшей для предотвращения возможности реализации ею своего права на приватизацию доли в квартире, с целью получения в дальнейшем для себя права на приватизацию своей доли в указанной квартире, нанес потерпевшей не менее двух ударов неустановленным в ходе предварительного следствия твердым предметом в область головы, — сообщают в пресс-службе СКР по Новосибирской области.



Установлено, что девушка от полученных травм скончалась. После чего обвиняемый вывез ее тело в лес и закопал там. Спустя 20 лет после ее пропажи следователи возобновили расследование. В ходе обысков у обвиняемого специалисты с помощью криминалистической аппаратуры обнаружили следы крови между половыми досками. Генетическая экспертиза установила, что кровь принадлежит пропавшей.



— Несмотря на то, что во время расследования мужчина категорически отрицал свою вину в инкриминируемом деянии и выдвигал различные версии для того, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. В связи с тем, что у обвиняемого после инкриминируемого противоправного деяния развилось хроническое психическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера, — добавили в ведомстве.