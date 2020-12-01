Прокуратура просит отправить в колонию строгого режима водителя, сбившего насмерть подростка на парковке

Куйбышевский районный суд Новосибирской области закончил судебное следствие в отношении 23-летнего Сергея Беспятых, который в августе этого года сбил двух пешеходов, стоящих за припаркованными автомобилями, в итоге один из них погиб. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека совершенное в состоянии алкогольного опьянения).

— Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима и дополнительное наказание — лишение права заниматься определенной деятельностью (управлять транспортными средствами) на срок 2 года . Потерпевшие настаивали на строгом наказании, — рассказали в пресс-службе суда.