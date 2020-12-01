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Прокуратура просит отправить в колонию строгого режима водителя, сбившего насмерть подростка на парковке

Мужчина врезался в автомобиль, за которым стояли парень с девушкой

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Toyota Celiсa вылетела в парковочный карман, сбив двух пешеходов

Toyota Celiсa вылетела в парковочный карман, сбив двух пешеходов

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Прокуратура запросила 9,5 лет колонии водителю за смертельное ДТП в НСО

Куйбышевский районный суд Новосибирской области закончил судебное следствие в отношении 23-летнего Сергея Беспятых, который в августе этого года сбил двух пешеходов, стоящих за припаркованными автомобилями, в итоге один из них погиб. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека совершенное в состоянии алкогольного опьянения).

— Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима и дополнительное наказание — лишение права заниматься определенной деятельностью (управлять транспортными средствами) на срок 2 года. Потерпевшие настаивали на строгом наказании, — рассказали в пресс-службе суда.

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ДТП произошло 8 августа в городе Куйбышеве Новосибирской области примерно в 3 ночи, водитель Toyota Celiсa столкнулся со стоящими в парковочном кармане Toyota Сamry и мотоциклом Racer. А после столкновения автомобиль сбил еще и двух пешеходов, которые стояли за припаркованными машинами. В итоге погиб 17-летний парень, 19-летняя девушка была доставлена в больницу. 10 августа Куйбышевский районный суд Новосибирской области поместил 23-летнего водителя Toyota Celiсa в СИЗО.

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