В Новосибирской области суд приговорил сибиряка к двум месяцам колонии за кражу кабеля у ФСБ

Карасукский районный суд Новосибирской области признал охранника Андрея Ковальчука и его сообщника Анатолия Федорчука виновными по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) — мужчины похитили кабель со строящегося здания, принадлежащего ФСБ. Преступление произошло в октябре 2018 года.



— Ковальчук, работающий охранником, и ранее судимый Федорчук трижды приезжали на автомобиле к территории не оконченного строительством дома, где, воспользовавшись отсутствием сторожа, незаконно проникали в помещение дома, откуда за три раза отсоединили и тайно похитили укрепленные на потолке и стенах электрические кабели, — сообщили в пресс-службе суда.