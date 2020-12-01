В Новосибирской области суд приговорил сибиряка к двум месяцам колонии за кражу кабеля у ФСБ

Сибиряк отправился в колонию строгого режима за кражу кабеля у ФСБ
Карасукский районный суд Новосибирской области признал охранника Андрея Ковальчука и его сообщника Анатолия Федорчука виновными по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) — мужчины похитили кабель со строящегося здания, принадлежащего ФСБ. Преступление произошло в октябре 2018 года.
— Ковальчук, работающий охранником, и ранее судимый Федорчук трижды приезжали на автомобиле к территории не оконченного строительством дома, где, воспользовавшись отсутствием сторожа, незаконно проникали в помещение дома, откуда за три раза отсоединили и тайно похитили укрепленные на потолке и стенах электрические кабели, — сообщили в пресс-службе суда.
При этом дверь в помещение была не заперта, а просто завязана на проволоку. Сумма ущерба составила 4499 рублей. Суд приговорил Ковальчука к году исправительных работ условно с испытательным сроком.
Аналогичное наказание (соответствующее четырем месяцам лишения свободы) суд присудил и Федорчуку. Однако Федорчук уже отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима за разбойное нападение на инкассатора, поэтому суд добавил к его восьмилетнему сроку еще два месяца колонии строгого режима.
Несколько лет назад новосибирец попал под статью за кражу госномеров с автомобилей — он снял их с трех машин и оставил записки с указанием мобильного телефона для возврата.