Суд оставил в СИЗО главу комитета рекламы мэрии Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска оставил под стражей главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню — его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

— Продлен срок содержания под стражей на срок один месяц, то есть до 25 декабря 2020 года, — сообщает пресс-служба Центрального суда.

Напомним, силовики задержали главу комитета рекламы в конце сентября, позже суд арестовал чиновника на два месяца. Его обвиняют в получении взятки — по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «не соответствующей установленным нормам». Кто перевел деньги и какую неподобающую рекламу одобрил чиновник, следствие умалчивает. Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разобраться, что происходит на рынке новосибирской наружной рекламы, и обнаружил странную схему, которая появилась в период пандемии.

