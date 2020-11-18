На ОбьГЭСе нашли останки человека — это уже второй подобный инцидент за месяц

В Новосибирске на заброшенной стройке обнаружили останки человека
В Новосибирске на заброшенной стройке в районе ОбьГЭСа обнаружили разложившийся труп человека. Как сообщает паблик «На ОбьГЭСе», останки были найдены недалеко от рынка на улице Гидромонтажной, судя по изменениям, смерть погибшего наступила давно.
Как пояснила корреспонденту старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, сейчас идет доследственная проверка.
— 17 ноября 2020 года на территории микрорайона ОбьГЭС в Советском районе города Новосибирска в канализационном коллекторе обнаружены скелетированные останки человека. Предположительно останки принадлежат мужчине. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц, — добавила она.
Это уже не первая подобная находка в этом месяце — на прошлой неделе на скелет человека недалеко от многоэтажки на Софийской (микрорайон ОбьГЭС) 6 ноября наткнулся прохожий. Делом занялась полиция, по предварительным данным, останки принадлежат мужчине.
В сентябре этого года в Новосибирской области ночью в озере Иткуль было найдено тело 68-летнего жителя Барабинска — оказалось, что это таксист, которого задушили пассажиры.