12 ноября четверг
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 76.21
eur 90.05
Тема дняКак ковид выкашивает семьи

Все новости

Все новости

Следователи возбудили третье уголовное дело из-за новосибирских медсестер, которые издевались над детьми

Следователи решили проверить, как работало руководство больницы

1 108
15Обсудить

Поделиться

Следователям предстоит оценить действия руководства медсестер — заведующий сегодня уже был уволен

Следователям предстоит оценить действия руководства медсестер — заведующий сегодня уже был уволен

Поделиться

Третье уголовное дело возбудили из-за жестоких новосибирских медсестер

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о халатности на руководство туберкулезной больницы, в филиале которой медсестры издевались над детьми. Два факта жестокого обращения попали на видео. Первый ролик появился в Сети 6 ноября — на нем сотрудница кинула за волосы ребенка на кровать. В тот же день стало известно, что другая медсестра этой больницы пыталась ударить шестилетнего мальчика.

— В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении медицинского персонала с детьми в детском отделении туберкулезной больницы возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Это уже третье уголовное дело из-за сложившейся ситуации.

После первого видео следователи сразу же начали проверку. Позже против сотрудницы возбудили уголовное дело. 10 ноября Следственный комитет возбудил второе уголовное дело из-за жестокости медсестры.

В тот же день министр здравоохранения НСО Константин Хальзов заявил, что власти проверят работу руководства. Сегодня стало известно, что в Новосибирске в итоге был уволен заведующий детским филиалом областной туберкулезной больницы. Кроме того, старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

жестокое обращение с детьмихалатность
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...