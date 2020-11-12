Следователи возбудили третье уголовное дело из-за новосибирских медсестер, которые издевались над детьми

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о халатности на руководство туберкулезной больницы, в филиале которой медсестры издевались над детьми. Два факта жестокого обращения попали на видео. Первый ролик появился в Сети 6 ноября — на нем сотрудница кинула за волосы ребенка на кровать. В тот же день стало известно, что другая медсестра этой больницы пыталась ударить шестилетнего мальчика.

— В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении медицинского персонала с детьми в детском отделении туберкулезной больницы возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

