В центре Новосибирска произошла странная драка — пострадали мужчина и женщина

Сегодня ночью 8 ноября в Центральном районе Новосибирска произошёл странный инцидент, в котором пострадали парень и девушка. Сами потерпевшие говорят о том, что их избили пятеро неизвестных, один из которых был таксистом. Однако очевидцы, вызвавшие полицию, рассказывали о ДТП с пострадавшим.
— Трудно всё описать, нас просто избили, у меня девушка без сознания, в реанимации, — рассказал корреспонденту НГС пострадавший Максим. — Мы вызвали такси, таксист не захотел ехать туда, а нам надо было. Нас просто избили.
Мужчина пояснил, что он вместе с девушкой отдыхал в баре, домой собирались уехать на такси. Но приехавшему на вызов таксисту что-то не понравилось, завязалась словесная перепалка.
— Потом внезапно прибежали ещё знакомые этого таксиста, я не понял от куда они появились, — пояснил мужчина. — Избивали нас уже впятером. Девушка моя просто упала, без сознания.
Мужчина не смог назвать заведение, в котором отдыхал, однако скорая и полиция приехала к Депутатской, 46, где расположен Bla Bla Bar.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО не подтвердили информацию о том, что пострадавшая девушка находится в реанимации — наоборот, в ведомстве пояснили, что в настоящее время с ней и её молодым человеком беседуют сотрудники полиции.
— Ситуация неоднозначная, был вызов как наезд на пешехода, но участники драки, мужчина и женщина, рассказывают совсем другое, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Пока рано делать выводы о том, что там произошло на самом деле.
— Я когда первый раз проходил мимо, там лежала женщина, без сознания, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Виктор. — Когда шёл обратно, уже стояла скорая и полиция. И парень кричал о том, что у него девушка в реанимации. Вокруг была толпа зевак, но такое ощущение, что саму драку никто не видел. Парень, который давал показания сотрудникам, был с подбитым лицом. Но по нему не скажешь, что его избивали толпой, как он стоял кричал.
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В августе возле кальянной «Абдула, поджигай» в центре Новосибирска подрались десять человек — сотрудникам бара пришлось вызывать полицию и экипаж ГБР.