В центре Новосибирска произошла странная драка — пострадали мужчина и женщина

Сегодня ночью 8 ноября в Центральном районе Новосибирска произошёл странный инцидент, в котором пострадали парень и девушка. Сами потерпевшие говорят о том, что их избили пятеро неизвестных, один из которых был таксистом. Однако очевидцы, вызвавшие полицию, рассказывали о ДТП с пострадавшим.

— Трудно всё описать, нас просто избили, у меня девушка без сознания, в реанимации, — рассказал корреспонденту НГС пострадавший Максим. — Мы вызвали такси, таксист не захотел ехать туда, а нам надо было. Нас просто избили.