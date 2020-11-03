До суда дошло дело сибирячки, которая зарезала навязчивого поклонника

Следователи завершили расследование убийства 42-летнего мужчины под Новосибирском. В преступлении обвиняется его 43-летняя знакомая — по версии следствия, она ударила потерпевшего ножом в сердце из-за приставаний. Инцидент произошел еще 15 августа .

— По версии следствия, обвиняемая, находясь в хозяйственной постройке у себя на садовом участке, расположенном в СНТ «Клен» в Кольцово, распивала спиртное в компании двух знакомых мужчин. Когда один из них вышел на улицу, другой стал оказывать женщине знаки внимания и приставать. Она попросила его прекратить такое поведение, однако мужчина не отреагировал на ее просьбу. Обвиняемая разозлилась, взяла со стола нож и ударила навязчивого поклонника в область сердца, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.