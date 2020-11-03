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До суда дошло дело сибирячки, которая зарезала навязчивого поклонника

Женщина ударила его ножом в сердце

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Дело будет рассматривать Обской городской суд

Дело будет рассматривать Обской городской суд

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Под Новосибирском сибирячка зарезала знакомого из-за приставаний

Следователи завершили расследование убийства 42-летнего мужчины под Новосибирском. В преступлении обвиняется его 43-летняя знакомая — по версии следствия, она ударила потерпевшего ножом в сердце из-за приставаний. Инцидент произошел еще 15 августа.

— По версии следствия, обвиняемая, находясь в хозяйственной постройке у себя на садовом участке, расположенном в СНТ «Клен» в Кольцово, распивала спиртное в компании двух знакомых мужчин. Когда один из них вышел на улицу, другой стал оказывать женщине знаки внимания и приставать. Она попросила его прекратить такое поведение, однако мужчина не отреагировал на ее просьбу. Обвиняемая разозлилась, взяла со стола нож и ударила навязчивого поклонника в область сердца, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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От полученных травм мужчина умер на месте, а против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Оно уже передано для рассмотрения в Обской городской суд Новосибирской области.

В июле в Новосибирске было возбуждено уголовное дело против 45-летнего мужчины, который попытался изнасиловать 30-летнюю сибирячку. Он заманил женщину в вагон под предлогом собеседования.

В конце марта Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Видео происшествия было опубликовано в том числе и на НГС, а владелица салона рассказала подробности той ночи.

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домогательстваубийство
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