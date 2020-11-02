Отправляли похоронные венки и били стекла в машинах: в Новосибирске задержали группу коллекторов

Новосибирцев будут судить за организацию коллекторского агентства
Под суд пойдут четверо жителей Новосибирска — их обвиняют в создании коллекторского агентства.
По версии следствия, в июле 2018 года 32-летний новосибирец организовал группу, в которую вошли ещё трое новосибирцев от 26 лет до
— Осуществляя преступную деятельность, фигуранты собирали подробную информацию о потерпевших, их родственниках и знакомых, в том числе персональные данные, сведения о составе семьи, адресах проживания, контактных телефонах, местах работы, о наличии в собственности имущества, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
После этого подозреваемые шантажировали должников. Кроме того, они доставляли по адресам потерпевших похоронные венки, оставляли на стенах подъездов надписи о долгах, разбивали стекла квартир и машин, следили за потерпевшими.
— Следователем установлено 15 эпизодов вымогательства и 6 эпизодов умышленного повреждения имущества. Преступления были совершены с июня по ноябрь 2018 года. Потерпевшими стали 30 граждан — жители Новосибирской и Московской областей. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более 1 миллиона рублей, — сообщили в полиции.
Троих обвиняемых заключили под стражу, еще одного отпустили под подписку о невыезде. Их будут судить по статьям 163 УК РФ (вымогательство) и 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
В 2019 году мы рассказывали историю сибирячки Натальи В., которой коллекторы угрожали расправой и изнасилованием из-за долга её отца. Подробнее можно прочитать здесь.