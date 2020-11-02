Отправляли похоронные венки и били стекла в машинах: в Новосибирске задержали группу коллекторов

Под суд пойдут четверо жителей Новосибирска — их обвиняют в создании коллекторского агентства.

По версии следствия, в июле 2018 года 32-летний новосибирец организовал группу, в которую вошли ещё трое новосибирцев от 26 лет до 41 года . Подозреваемые размещали в интернете объявления о помощи со взысканием долгов. Для связи указывали вымышленные имена и абонентские номера, оформленные на других людей.

— Осуществляя преступную деятельность, фигуранты собирали подробную информацию о потерпевших, их родственниках и знакомых, в том числе персональные данные, сведения о составе семьи, адресах проживания, контактных телефонах, местах работы, о наличии в собственности имущества, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.