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В селе под Новосибирском произошла поножовщина, пострадал человек

Полиция уточняет обстоятельства происшествия

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Конфликт произошел в магазине «Магнит»

Конфликт произошел в магазине «Магнит»

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Под Новосибирском в «Магните» мужчина ранил человека

Сегодня, 31 октября, в селе Каменка около Новосибирска произошла поножовщина, в которой пострадал человек.

«В "Магните" на улице Олимпийской славы пырнули женщину ножом. Очевидец хотел зайти в магазин, а там лежит женщина, крови много, скорая приезжала, забрали», — написала в редакцию НГС читательница.

Как сообщает очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, в супермаркет зашли двое мужчин и две женщины. В результате конфликта один из мужчин достал нож, ударил им знакомого, а также порезал руку девушке.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о поножовщине подтвердили, пообещав рассказать подробности чуть позже.

Обновлено. В полиции уточнили подробности инцидента.

— Это было сегодня около 12:00. Пострадавший один. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

На прошлой неделе мужчина попытался зайти в собор с ножом — его задержали росгвардейцы.

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конфликтпоножовщина
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