В селе под Новосибирском произошла поножовщина, пострадал человек

Под Новосибирском в «Магните» мужчина ранил человека
Сегодня, 31 октября, в селе Каменка около Новосибирска произошла поножовщина, в которой пострадал человек.
«В "Магните" на улице Олимпийской славы пырнули женщину ножом. Очевидец хотел зайти в магазин, а там лежит женщина, крови много, скорая приезжала, забрали», — написала в редакцию НГС читательница.
Как сообщает очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, в супермаркет зашли двое мужчин и две женщины. В результате конфликта один из мужчин достал нож, ударил им знакомого, а также порезал руку девушке.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о поножовщине подтвердили, пообещав рассказать подробности чуть позже.
Обновлено. В полиции уточнили подробности инцидента.
— Это было сегодня около 12:00. Пострадавший один. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, - рассказали в ведомстве.
На прошлой неделе мужчина попытался зайти в собор с ножом — его задержали росгвардейцы.