Новосибирец получил срок за кражу бутылки вина за 29 тысяч рублей в «Ройял парке»

Заельцовский районный суд Новосибирска провозгласил приговор
Как сообщается на сайте суда, в марте 2020 года Радченко с подельником зашли в супермаркет «Мегас» в ТЦ «Ройял Парк». Там они украли бутылку красного сухого вина «Солайя Тоскана» IGT, объемом 0,75 литра, закупочная цена которого —
Радченко признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158
— Кроме этого, были удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего и взыскано с Радченко Ивана Алексеевича в пользу ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант»
Подельник Радченко пока не установлен — в его отношении возбуждено отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу.
В январе грабители пытались украсть две бутылки шампанского из супермаркета «Пятерочка» на улице