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Новосибирец получил срок за кражу бутылки вина за 29 тысяч рублей в «Ройял парке»

Мужчину также обязали возместить стоимость украденной бутылки

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Решение суда еще не вступило в силу&nbsp;

Решение суда еще не вступило в силу 

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Заельцовский районный суд Новосибирска провозгласил приговор 29-летнему новосибирцу Ивану Радченко. Мужчине дали 1 год 8 месяцев колонии строгого режима за кражу бутылки вина.

Как сообщается на сайте суда, в марте 2020 года Радченко с подельником зашли в супермаркет «Мегас» в ТЦ «Ройял Парк». Там они украли бутылку красного сухого вина «Солайя Тоскана» IGT, объемом 0,75 литра, закупочная цена которого — 29 075 рублей 14 копеек.

Радченко признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба), его отправили в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев.

— Кроме этого, были удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего и взыскано с Радченко Ивана Алексеевича в пользу ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» 29 075 рублей 14 копеек в качестве возмещения материального вреда, причиненного преступлением, — сообщили в суде.

Подельник Радченко пока не установлен — в его отношении возбуждено отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу.

В январе грабители пытались украсть две бутылки шампанского из супермаркета «Пятерочка» на улице Блюхера, 71 в Ленинском районе. За похитителями погнался директор магазина, и один из мужчин выстрелил в него.

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