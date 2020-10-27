Новосибирец получил срок за кражу бутылки вина за 29 тысяч рублей в «Ройял парке»

Заельцовский районный суд Новосибирска провозгласил приговор 29-летнему новосибирцу Ивану Радченко. Мужчине дали 1 год 8 месяцев колонии строгого режима за кражу бутылки вина.

Как сообщается на сайте суда, в марте 2020 года Радченко с подельником зашли в супермаркет «Мегас» в ТЦ «Ройял Парк». Там они украли бутылку красного сухого вина «Солайя Тоскана» IGT, объемом 0,75 литра, закупочная цена которого — 29 075 рублей 14 копеек.