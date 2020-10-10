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Новосибирские следователи объявили в федеральный розыск подозреваемого в убийстве

48-летнего мужчину ищет полиция и региональный СКР

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Дмитрия Казакова ищут по подозрению в убийстве

Дмитрия Казакова ищут по подозрению в убийстве

Следственный комитет ищет подозреваемого в убийстве Дмитрия Казакова

Следственный комитет России по Новосибирской области объявил в федеральный розыск мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления — убийства. Об этом сегодня сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Разыскиваемого зовут Дмитрий Геннадьевич Казаков, он родился в 1972 году.

— В производстве следственных органов Следственного комитета в Новосибирской области находится уголовное дело по факту совершения убийства. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого, — сообщили в СКР.

Если вам что-либо известно о подозреваемом или о его возможном местонахождении, следствие просит сообщить об этом по телефонам дежурного по следственному управлению: 203–57–39 или 02 (с мобильного 102).

Вчера в полиции объявили в розыск мужчину, который забрал забытые в банкомате деньги.

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СК РФрозыск подозреваемогоубийство
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