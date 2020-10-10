Новосибирские следователи объявили в федеральный розыск подозреваемого в убийстве

Следственный комитет России по Новосибирской области объявил в федеральный розыск мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления — убийства. Об этом сегодня сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Разыскиваемого зовут Дмитрий Геннадьевич Казаков, он родился в 1972 году.

— В производстве следственных органов Следственного комитета в Новосибирской области находится уголовное дело по факту совершения убийства. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого, — сообщили в СКР.