Новосибирские следователи объявили в федеральный розыск подозреваемого в убийстве

Следственный комитет ищет подозреваемого в убийстве Дмитрия Казакова
Следственный комитет России по Новосибирской области объявил в федеральный розыск мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления — убийства. Об этом сегодня сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Разыскиваемого зовут Дмитрий Геннадьевич Казаков, он родился в 1972 году.
— В производстве следственных органов Следственного комитета в Новосибирской области находится уголовное дело по факту совершения убийства. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого, — сообщили в СКР.
Если вам что-либо известно о подозреваемом или о его возможном местонахождении, следствие просит сообщить об этом по телефонам дежурного по следственному управлению: 203–57–39 или 02 (с мобильного 102).
Вчера в полиции объявили в розыск мужчину, который забрал забытые в банкомате деньги.