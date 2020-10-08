Следователи закрыли дело в отношении новосибирца, который обвинил депутата и его сына в нападении с ножом

Следственный комитет прекратил уголовное дело против HR-специалиста Максима Борщёва, которого депутат бердского горсовета от «Единой России» Мкртыч Овсепян и его сын Овсеп Овсепян обвинили в проникновении к ним в квартиру.



В постановлении СК по Советскому району сказано, что уголовное дело, возбуждённое 6 мая 2020 года по части 2 статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения», прекращено из-за отсутствия в действиях Борщёва состава преступления. Документ Максим Борщёв выложил у себя на странице в Facebook.