Следователи закрыли дело в отношении новосибирца, который обвинил депутата и его сына в нападении с ножом

СК закрыл дело о проникновении в квартиру депутата в Новосибирске
Следственный комитет прекратил уголовное дело против HR-специалиста Максима Борщёва, которого депутат бердского горсовета от «Единой России» Мкртыч Овсепян и его сын Овсеп Овсепян обвинили в проникновении к ним в квартиру.
В постановлении СК по Советскому району сказано, что уголовное дело, возбуждённое 6 мая 2020 года по части 2 статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения», прекращено из-за отсутствия в действиях Борщёва состава преступления. Документ Максим Борщёв выложил у себя на странице в Facebook.
— Признать в соответствии со статьями 134 УПК РФ за Борщёвым М. А. право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, — сообщается также в документе СК.
Сам Максим Борщёв пояснил корреспонденту НГС, что примет решение о заявлении по ложному доносу Овсепянов после суда, который должен состояться над Овсепяном-младшим этой осенью.
— Я показания никакие не меняю: остаюсь на своей позиции, что в квартиру не заходил, а зарезали меня на лестничной площадке, — пояснил пострадавший Борщёв.
Один из представителей Овсепяна-старшего Надежда Гришина уточнила корреспонденту НГС, что решение СК они обязательно обжалуют в установленный законом срок.
23 апреля НГС рассказал о ночном инциденте в подъезде между Максимом Борщёвым и Овсепянами. В результате конфликта Борщёв оказался в больнице с ножевыми ранениями живота и потерял полтора литра крови. По версии Борщёва, на него напали внезапно и без причины — отец-Овсепян его держал, а сын-Овсепян ударил несколько раз ножом.