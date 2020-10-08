ФСБ поймала браконьеров, выловивших почти 400 килограммов планктона

Двое сибиряков незаконно выловили почти 400 килограммов планктона
В Новосибирской области пограничное управление ФСБ поймало двух браконьеров, которые незаконно наловили 21 мешок планктона. Артемии (ракообразные представители планктонообразных организмов) изъяли и уже выпустили в озеро Горькое Чистоозерного района.
— Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по обвинению двух граждан в незаконном вылове водного биологического ресурса — артемии (на стадии цист) группой лиц по предварительному сговору. Преступными действиями браконьеров РФ причинен ущерб на сумму более
Сотрудники ФСБ изъяли 21 мешок и передала их специалистам.
— В мешках хранилась артемия общим весом с примесями 698 кг. Согласно исследованиям, чистый вес цисты артемии составил 397,86 кг, — добавили в ведомстве.
Автор: Верхнеобское ТУ
Артемии оказались живы, и их выпустили в озеро. Их вылов, согласно данным Федерального агентства по рыболовству, в озере Горькое запрещён. По статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) браконьерам грозит до
В начале сентября в Новосибирской области на Оби на территории Сузунского района во время рейда специалисты нашли пять рыбаков, которые выловили стерлядь. Рыба занесена в Красную книгу Новосибирской области.
В начале июня новосибирский Рыбнадзор отправил заявление в полицию из-за появившейся в соцсетях фотографии с выловленным из Оби осетром.