ФСБ поймала браконьеров, выловивших почти 400 килограммов планктона

В Новосибирской области пограничное управление ФСБ поймало двух браконьеров, которые незаконно наловили 21 мешок планктона. Артемии (ракообразные представители планктонообразных организмов) изъяли и уже выпустили в озеро Горькое Чистоозерного района.



— Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по обвинению двух граждан в незаконном вылове водного биологического ресурса — артемии (на стадии цист) группой лиц по предварительному сговору. Преступными действиями браконьеров РФ причинен ущерб на сумму более 364 000 рублей, — сообщили в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.