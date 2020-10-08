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ФСБ поймала браконьеров, выловивших почти 400 килограммов планктона

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы за незаконную добычу водных биологических ресурсов

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Артемии оказались живы, и их выпустили в озеро

Артемии оказались живы, и их выпустили в озеро

Двое сибиряков незаконно выловили почти 400 килограммов планктона

В Новосибирской области пограничное управление ФСБ поймало двух браконьеров, которые незаконно наловили 21 мешок планктона. Артемии (ракообразные представители планктонообразных организмов) изъяли и уже выпустили в озеро Горькое Чистоозерного района.

— Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по обвинению двух граждан в незаконном вылове водного биологического ресурса — артемии (на стадии цист) группой лиц по предварительному сговору. Преступными действиями браконьеров РФ причинен ущерб на сумму более 364 000 рублей, — сообщили в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Сотрудники ФСБ изъяли 21 мешок и передала их специалистам.

— В мешках хранилась артемия общим весом с примесями 698 кг. Согласно исследованиям, чистый вес цисты артемии составил 397,86 кг, — добавили в ведомстве.

Автор: Верхнеобское ТУ

Артемии оказались живы, и их выпустили в озеро. Их вылов, согласно данным Федерального агентства по рыболовству, в озере Горькое запрещён. По статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы.

В начале сентября в Новосибирской области на Оби на территории Сузунского района во время рейда специалисты нашли пять рыбаков, которые выловили стерлядь. Рыба занесена в Красную книгу Новосибирской области.

В начале июня новосибирский Рыбнадзор отправил заявление в полицию из-за появившейся в соцсетях фотографии с выловленным из Оби осетром.

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ФСБбраконьеры
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