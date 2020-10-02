Новосибирский таксист ударил пассажира ножом в горло из-за спора по оплате проезда

В Новосибирске водитель такси ударил ножом в горло пассажира из-за спора по оплате проезда. Пострадавшего доставили в больницу, откуда информация о происшествии поступила в полицию. Конфликт произошёл 1 октября в 18:30 у дома на улице Большой.

— Был доставлен 30-летний мужчина с проникающей в полость гортани колото-резаной раной шеи. Он пояснил, что у дома, где он проживает, его порезал ножом водитель такси. В 22:00, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан на улице Станиславского. Им оказался 44-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью житель Заельцовского района, работающий водителем такси, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.