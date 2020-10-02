Новосибирский таксист ударил пассажира ножом в горло из-за спора по оплате проезда

В Новосибирске таксист чуть не зарезал пассажира
В Новосибирске водитель такси ударил ножом в горло пассажира из-за спора по оплате проезда. Пострадавшего доставили в больницу, откуда информация о происшествии поступила в полицию. Конфликт произошёл
— Был доставлен
В ведомстве добавили, что конфликт разгорелся из-за оплаты проезда.
— В ходе возникшего конфликта, переросшего в драку, связанного с суммой оплаты проезда, подозреваемый ударил потерпевшего ножом в область шеи, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — объяснили в полиции.
Подозреваемого отправили в СИЗО.
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Вчера стало известно, что новосибирские полицейские задержали