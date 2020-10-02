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Новосибирский таксист ударил пассажира ножом в горло из-за спора по оплате проезда

Подозреваемого задержали — он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью

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Пострадавший сейчас находится в больнице

Пострадавший сейчас находится в больнице

В Новосибирске таксист чуть не зарезал пассажира

В Новосибирске водитель такси ударил ножом в горло пассажира из-за спора по оплате проезда. Пострадавшего доставили в больницу, откуда информация о происшествии поступила в полицию. Конфликт произошёл 1 октября в 18:30 у дома на улице Большой.

— Был доставлен 30-летний мужчина с проникающей в полость гортани колото-резаной раной шеи. Он пояснил, что у дома, где он проживает, его порезал ножом водитель такси. В 22:00, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан на улице Станиславского. Им оказался 44-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью житель Заельцовского района, работающий водителем такси, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что конфликт разгорелся из-за оплаты проезда.

— В ходе возникшего конфликта, переросшего в драку, связанного с суммой оплаты проезда, подозреваемый ударил потерпевшего ножом в область шеи, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — объяснили в полиции.

Подозреваемого отправили в СИЗО.

Вы пострадали от рук этого таксиста? Знаете подробности происшествия? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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Вчера стало известно, что новосибирские полицейские задержали 24-летнего новосибирца, напавшего на водителя, согласившегося подвезти его до Бердска. Инцидент произошёл утром 30 сентября.

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