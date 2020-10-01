Из СИЗО вышел участник аварии с пьяным гаишником в Куйбышеве. Свобода обошлась ему дорого

Участника ДТП с пьяным гаишником в Куйбышеве выпустили из СИЗО
Куйбышевский районный суд прекратил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя Ваграма Газаряна, который был участником скандального пьяного ДТП с главой местного ГИБДД Юрием Захваткиным.
— Производство по делу прекращено в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда путём принесения потерпевшему извинений и возмещения денежной компенсации морального вреда, — сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.
Ваграма Газаряна обвиняли в неуважении к суду и угрозе представителю власти во время судебного заседания. 18 июня следователи провели обыск в его доме, а самого Газаряна поместили в СИЗО.
— По версии следствия, в мае текущего года в Куйбышевском районном суде рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия. В рамках расследования уголовного дела в жилище подозреваемого проведен обыск, — так на тот момент комментировали уголовное дело в пресс-службе новосибирского СК.
Адвокат Вадим Лукашевич, защищающий Газаряна, объяснял уголовное дело в отношении его клиента напряженными взаимоотношениями с бывшим начальником ГИБДД Юрием Захваткиным. Во время судебных заседания Ваграм Газарян рассказывал о прессинге со стороны коллег Захваткина, систематическом давлении, слежке за ним и остановках без причин инспекторами ГИБДД. Потерпевшим по уголовному делу Газаряна является старший инспектор дорожно-патрульной службы Куйбышева 37-летний Павел Мазура.
— Мой подзащитный назвал его на суде нехорошим словом «дебил», — объяснил корреспонденту НГС адвокат Вадим Лукашевич. — Да, это мы не отрицаем, это мы признаём. И второй момент, что якобы в зале суда Газарян угрожал Мазуре расправой. Такого не было.
В СИЗО Вадим Газарян провёл больше четырёх месяцев. Во время последнего судебного заседания его выпустили из-под стражи.
— За одно судебное заседание дело было прекращено, — объяснил адвокат. — В общей совокупности Газарян заплатил потерпевшему порядка 85 тысяч рублей. Если в двух словах — заплатить предложили наши люди в погонах. Мол, давайте не раздувать скандал, а закончить всё здесь и сейчас. И Ваграм подумал и сказал: «Честно, устал от тюрьмы и доказывать свою правоту не вижу смысла, так как мы в России живём. Слушать нас, естественно, никто не будет». Я его отговаривал от этого, предлагал пободаться. Спрашивал, отдаёт ли он отчёт, что берет на себя вину в том, чего не делал. Но Ваграм согласился, извинился и заплатил в общем-то немаленькую сумму.
Сам Ваграм Газарян передал журналисту НГС через своего адвоката, что он не готов общаться с прессой по поводу суда и уголовного дела, так как опасается новых преследований.
— Я и так ещё волей не надышался, боюсь снова туда попасть, поэтому не буду общаться с прессой категорически, — передает адвокат слова Ваграма Газаряна.
Старший инспектор ДПС Павел Мазура также отказался от комментариев. Мужчина выслушал все вопросы журналиста НГС, добавляя после каждого «я это комментировать не буду», а после вопроса про сумму, которую ему заплатил Ваграм Газарян, инспектор ГИБДД бросил трубку.
В ночь на 6 апреля в Куйбышеве начальник местного ГИБДД Юрий Захваткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Инфинити», владельцем которого был задержанный Ваграм Газарян. Пострадавший снял видео с места происшествия и сообщил журналистам, что боится за свою жизнь. Сам майор полиции позднее утверждал, что ДТП было подстроено специально.