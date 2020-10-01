Из СИЗО вышел участник аварии с пьяным гаишником в Куйбышеве. Свобода обошлась ему дорого

— Мой подзащитный назвал его на суде нехорошим словом «дебил», — объяснил корреспонденту НГС адвокат Вадим Лукашевич. — Да, это мы не отрицаем, это мы признаём. И второй момент, что якобы в зале суда Газарян угрожал Мазуре расправой. Такого не было.

В СИЗО Вадим Газарян провёл больше четырёх месяцев. Во время последнего судебного заседания его выпустили из-под стражи.

— За одно судебное заседание дело было прекращено, — объяснил адвокат. — В общей совокупности Газарян заплатил потерпевшему порядка 85 тысяч рублей. Если в двух словах — заплатить предложили наши люди в погонах. Мол, давайте не раздувать скандал, а закончить всё здесь и сейчас. И Ваграм подумал и сказал: «Честно, устал от тюрьмы и доказывать свою правоту не вижу смысла, так как мы в России живём. Слушать нас, естественно, никто не будет». Я его отговаривал от этого, предлагал пободаться. Спрашивал, отдаёт ли он отчёт, что берет на себя вину в том, чего не делал. Но Ваграм согласился, извинился и заплатил в общем-то немаленькую сумму.