Забил до смерти в день свадьбы: сибиряка, обвиняемого в убийстве жены, отправили в СИЗО

В Новосибирской области суд отправил в СИЗО 33-летнего жителя Коченёвского района, обвиняемого в убийстве жены. По версии следствия, он забил её до смерти руками и ногами, после чего выбросил тело в овраг. На фотографии из зала суда видно его полностью перебинтованную правую руку.

Зверское убийство произошло 29 сентября у дома по улице Железнодорожная в рабочем посёлке Чик Коченевского района.

— По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес своей 35-летней супруге множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Зайдя домой, мужчина продолжил избивать потерпевшую, после чего оттащил её тело к оврагу вблизи дома и скинул. От полученных травм женщина скончалась на месте, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

