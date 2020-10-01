Забил до смерти в день свадьбы: сибиряка, обвиняемого в убийстве жены, отправили в СИЗО

Сибиряка отправили в СИЗО за убитую в день свадьбы жену
В Новосибирской области суд отправил в СИЗО 33-летнего жителя Коченёвского района, обвиняемого в убийстве жены. По версии следствия, он забил её до смерти руками и ногами, после чего выбросил тело в овраг. На фотографии из зала суда видно его полностью перебинтованную правую руку.
Зверское убийство произошло 29 сентября у дома по улице Железнодорожная в рабочем посёлке Чик Коченевского района.
— По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес своей 35-летней супруге множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Зайдя домой, мужчина продолжил избивать потерпевшую, после чего оттащил её тело к оврагу вблизи дома и скинул. От полученных травм женщина скончалась на месте, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Во время допроса у следователя мужчина признался в убийстве. Суд отправил его в СИЗО.
Мужчине уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Источник НГС рассказал, что обвиняемый познакомился с жертвой заочно. Мужчина сидел в тюрьме за разбой. Как только он освободился, пара решила расписаться. В день свадьбы мужчина и забил до смерти свою уже супругу.
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