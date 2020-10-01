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Забил до смерти в день свадьбы: сибиряка, обвиняемого в убийстве жены, отправили в СИЗО

Тело женщины он выбросил в овраг

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На фотографии видно травмированную правую руку обвиняемого. По версии следствия, мужчина бил супругу руками и ногами

На фотографии видно травмированную правую руку обвиняемого. По версии следствия, мужчина бил супругу руками и ногами

Сибиряка отправили в СИЗО за убитую в день свадьбы жену

В Новосибирской области суд отправил в СИЗО 33-летнего жителя Коченёвского района, обвиняемого в убийстве жены. По версии следствия, он забил её до смерти руками и ногами, после чего выбросил тело в овраг. На фотографии из зала суда видно его полностью перебинтованную правую руку.

Зверское убийство произошло 29 сентября у дома по улице Железнодорожная в рабочем посёлке Чик Коченевского района.

— По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес своей 35-летней супруге множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Зайдя домой, мужчина продолжил избивать потерпевшую, после чего оттащил её тело к оврагу вблизи дома и скинул. От полученных травм женщина скончалась на месте, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Во время допроса у следователя мужчина признался в убийстве. Суд отправил его в СИЗО.

Мужчине уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Источник НГС рассказал, что обвиняемый познакомился с жертвой заочно. Мужчина сидел в тюрьме за разбой. Как только он освободился, пара решила расписаться. В день свадьбы мужчина и забил до смерти свою уже супругу.

Если вы знали погибшую или её семью, у вас есть дополнительная информация об отношениях между ней и подозреваемым, напишите дежурному журналисту.

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В январе этого года бывший сожитель зарезал беременную девушку в подъезде на улице Кирова. Пострадавшая умерла в больнице. Убийца скрылся, но спустя сутки его задержали в Омске.

НГС выпускал цикл текстов про домашнее насилие. Несколько сибирячек открыто рассказали, как их били в родной семье (одну из них чуть не убил отец). Вот их истории.

Такое насилие может перерасти в преступление — почитайте про самые страшные убийства, которые совершали мужчины-агрессоры — ревнивые сибиряки топили жён и взрывали их автомобили, и угрожали топором тем, кого подозревали в связи с их возлюбленными.

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СИЗОдомашнее насилиемера пресеченияубийство
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