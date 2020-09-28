Полиция начала проверку после заявления о приставаниях к 15-летней девочке на Плановой

В Новосибирске неизвестный домогался 15-летней девочки
Днём, 25 сентября, в Новосибирске на Плановой неизвестный мужчина стал домогаться 15-летней девочки на улице.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
— 25 сентября было заявление от 15-летней девочки и её родителей, что мужчина приставал. Он подошёл, предлагал куда-то пройти, девочка закричала, и мужчина убежал. С родителями написали заявление. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве. Там же в МВД добавили, что неизвестный угрожал девочке «непонятным предметом».
С журналистами НГС связались знакомые девочки. Они рассказали, что 26 сентября похожая ситуация была с другой девятиклассницей, тоже на Плановой.
— Начал душить, повёл к заброшкам, они упали оба, и девочка начала кричать, он испугался людей и убежал. Девочка с родителями пошла в полицию, там сказали, что они вторые. Доказательств вроде нет, но девочка, которая пострадала, подруга моей подруги, — написала знакомая девочки. Она уточнила, что мужчина повел жертву к заброшенным домам на Вавилова.
В МВД второй случай не подтвердили.
В конце лета неизвестный мужчина нападал на девушек у «Березовой рощи» — он придушивал и отпускал их. После публикации на НГС мужчину задержали.