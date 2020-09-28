Полиция начала проверку после заявления о приставаниях к 15-летней девочке на Плановой

С журналистами НГС связались знакомые девочки. Они рассказали, что 26 сентября похожая ситуация была с другой девятиклассницей, тоже на Плановой.

— Начал душить, повёл к заброшкам, они упали оба, и девочка начала кричать, он испугался людей и убежал. Девочка с родителями пошла в полицию, там сказали, что они вторые. Доказательств вроде нет, но девочка, которая пострадала, подруга моей подруги, — написала знакомая девочки. Она уточнила, что мужчина повел жертву к заброшенным домам на Вавилова.

В МВД второй случай не подтвердили.

В конце лета неизвестный мужчина нападал на девушек у «Березовой рощи» — он придушивал и отпускал их. После публикации на НГС мужчину задержали.