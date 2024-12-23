Цены выросли на треть. Выяснили, кто теперь кормит российских котиков и песиков

Расходы на питание для питомцев стали весомее для семейного бюджета Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











Как следует из данных Росстата, за минувший год сухие корма для питомцев подорожали на 32%. Еще в октябре прошлого года килограмм обходился в 325 рублей, а уже в январе цены взлетели до 403 рублей.

Тогда производителей после отчаянных жалоб покупателей урезонила ФАС — в марте лидеры рынка «Марс» и «Нестле Россия» (доля на рынке в 2023 году 73,1%) обещали торговым сетям промоскидки на значительную часть ассортимента. Но фарш назад было уже не провернуть: в октябре неумолимая статистика зафиксировала стоимость 1 кг сухого корма на отметке в 430 рублей за кило.

Вряд ли владельцы собак и кошек подумывают переводить их на подножный корм, но теперь питомцы отъедают заметно большую часть семейного бюджета.

Подорожание никак не связано с дефицитом корма для питомцев, отмечают игроки рынка, в России его больше чем достаточно, всё дело в ослаблении рубля и росте себестоимости продукции. Наши коллеги из «Фонтанки» выяснили, кто теперь кормит российских котиков и собачек.

Германия и Италия — в лидерах

Львиная доля кормов в России производится внутри страны. Однако импорт всё еще составляет заметную долю в премиальном сегменте и особенно в «лечебных» кормах и добавках.

Как следует из данных таможни Евросоюза, с которыми ознакомилась «Фонтанка», импорт зарубежных кормов для домашних животных в России набирает объемы: в денежном выражении поставки год к году увеличились на 20%: если за 9 месяцев прошлого года их ввезли на 614,5 млн евро, то в этом сумма выросла до 737,6 млн. Правда, состав поставщиков существенно изменился.

Самый популярный корм, который везет к нам Европа, содержит менее 10% крахмала и молочных продуктов, на его долю приходится 99% поставок (на 734,1 млн евро в этом году). Лидерами по объемам второй год подряд остаются Германия (301 млн евро) и Италия (113,6 млн евро), причем в этом году Германия нарастила поставки на 12%, Италия и вовсе на 53%. Подтянулись на 48% поставки из Австрии и Бельгии (до 66,9 и 31,1 млн евро). Чемпион по приросту Польша — объемы ввоза в денежном выражении выросли в 2,14 раза год к году, до 28,7 млн евро.

Из 27 государств ЕС от поставок в РФ в этом году полностью отказались только Эстония и Люксембург. Потерю ввоза из Люксембурга вряд ли можно считать существенной, годом ранее оттуда привезли корма лишь на 492 тыс. евро, вклад Эстонии был более весомым — 16,5 млн евро. Резко сократились поставки из Испании (с 564,2 до 1,1 млн евро) и Чехии (с 276,5 до 1,9 млн евро).

А может, дело в вас?

И дело не столько в санкциях или в том, что европейцы как-то резко расхотели с нами работать. За деятельностью их заводов, производящих корма и добавки для животных, пристально следит Роспотребнадзор.

К примеру, еще в 2022 году у ряда венгерских предприятий (Nestle Hungaria, Nyaregyhazi ut. 512212 Csevharaszt Hungary и Mars Magyarország Kisállateledel Gyárto Kft) ведомство выявило несоответствия в кормовой продукции и отгрузку на экспорт в Россию приостановило. Нарушения, судя по всему, заводы не устранили до сих пор. Неудивительно, что венгерские поставки сократились аж в 88 раз (до 291,9 тыс. евро в 2024-м с 25,8 млн евро в 2023-м).

Вот сербы, в чьих кормах в январе нашли мышьяк, молодцы, недочеты исправили, и предприятию № RS-34-008 Farmina Pet Foods с 11 декабря ввоз кормов в РФ разрешили. Но с оговоркой — продукция должна быть выработана не ранее этой даты.

— Все корма, ввозимые в РФ из-за рубежа, Россельхознадзор пристально исследует с 2019 года. Каждый груз на границе рассматривает ветеринар. Вы не представляете, чего там только нет иной раз, и не хочется, чтобы такой товар попадал в нашу страну. Второй момент — рецептура кормов, которые они изготовляют на внутренний рынок, отличается от экспортной. Со временем ряд участников рынка просто физически потеряли к нам доступ, потому что столкнулись с безусловным надзором, — поделился с «Фонтанкой» участник кормового рынка.

С августа прошлого года Россельхознадзор запретил ввоз в РФ кормов фабрики Hill’s в Нидерландах, в феврале этого года — итальянской фабрике того же бренда.

По данным исследования рынка кормов для животных, подготовленного в этом году Businesstat, с 2021 года ведомство проинспектировало более 70 европейских предприятий по производству кормов и кормовых добавок и ограничило поставки для производителей из Болгарии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Словении и Чехии.

Китай завоевывает рынок

Рынок, который теряют европейские производители кормов, энергично завоевывает Китай.

С прошлого года поставки китайских кормов для домашних животных выросли на 7%: за 10 месяцев это года их завезли на 52,3 млн долларов (против 49,9 млн год к году). Причем китайцы закрывают нишу, которая в европейской линейке кормов представлена не была, и везут к нам готовые кормовые добавки. Причем в больших объемах, чем обычный корм: 25,4 млн долларов (добавки) против 21,9 млн долларов (обычный корм в герметичной упаковке).

Китайская еда для домашних питомцев, конечно, несколько специфичная: как и людской рацион в Китае содержит специи, травы, и к ней нужно адаптироваться, говорит собеседник «Фонтанки».

Теснит европейский корм с российского рынка и Бразилия, говорит собеседник издания. И при этом работает на собственной рецептуре.

— В Бразилии нет ни одного мирового производителя кормов: ни «Марса», ни «Нестле». Они просто не могут там конкурировать с местными производителями: труд там дешевле, энергетика дешевле, продукты тоже — это же сельскохозяйственная страна. Соответственно, себестоимость продукции ниже в разы, чем в Европе, и при этом высокие компетенции. Сейчас идет переустройство рынка, и ЕС неумолимо уступает Россию Бразилии и Китаю. А Бразилия к тому же принимает рублевые платежи, — говорит игрок российского рынка кормов для животных.

Об этом же писал и Россельхознадзор еще в начале года: в Россию поставляются корма из стран ЕС, Китая, Сербии, стран-членов ЕАЭС и Бразилии. На долю импорта из «недружественных стран», писало ведомство, пришлось 63% в 2023 году, причем ввозят только кормовые добавки, которым нет аналогов в России.

По производству нутрицевтиков для питомцев Бразилия не уступает европейским странам: объем производства пищевых добавок к кормам страна в 2024 году довела до 385,84 млн долларов, тогда как на долю Евросоюза (а это, напомним, 27 стран) приходится 1,67 млрд. При этом объем производства нутрицевтиков в Европе сопоставим с Азиатско-Тихоокеанским рынком, который достиг в 2024 году 1,4 млрд долларов. При таком раскладе трудно говорить, что отечественные питомцы останутся совсем без витаминов.

Просто так западные производители кошачьей и собачьей еды с приостановленными сертификатами сдаваться не хотят, и, как в начале года писала «Фонтанка», пытаются прорваться в Россию на «серый рынок». Но чаще всего безуспешно. Не далее чем в конце ноября машину с кормами итальянских фабрик Monge and C.S.p.A и Mister Pet S.p.A. остановили на границе со Смоленской областью. Подтвердить качество 8 тонн кормов перевозчик не смог, и всю партию задержали «до завершения проверочных мероприятий».

Сами с усами

Как пишет Businesstat в своем исследовании, в 2019–2023 годах доля отечественных кормов возросла с 86% до 96%, а импортная потеряла 10 процентных пунктов и в итоге остановилась на 4%. То есть нужды российских котиков и собачек российские предприятия покрывают с головой.

Стоит оговориться: под российским производством понимаются и крупнейшие заводы под контролем мировых лидеров. Например, только у Mars есть заводы в Ростове, Ступино (Подмосковье), Новосибирске и Ульяновской области. У Nestle мощное производство кормов в Калужской области, которое после 2022 года так и не прекратило работу, а вот от строительства нового, в Новосибирске за 10 млрд рублей, Nestle всё же отказалось. Еще один крупный мировой производитель — чешский Brit — открыл контрактное производство на мощностях российского предприятия ООО «НПЦКТ» в Подмосковье.

Вместе с тем мировым гигантам активно стали противостоять и местные игроки. В частности, крупное производство, причем даже в дефицитном сегменте «лечебных» кормов и добавок, запустил «Мираторг». Более мелкие участники рынка также массово осваивают современные технологии разработки рецептуры, производства и упаковки кормов. Причем зачастую такое производство становится побочным для птицефабрик, мясоконсервных и комбикормовых фабрик.

По данным отчета «Социально-экономическое положение России. Январь — октябрь 2024 года», в этом октябре в России произвели 138 тысяч тонн кормов для непродуктивных животных (то есть не для тех, кто дает шерсть, молоко или телячью вырезку), на 4,2% больше год к году и на 7,9% больше, чем в сентябре этого. За первые 10 месяцев 2024-го объемы производства выросли год к году на 8,3%.