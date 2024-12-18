Сбили «Золотую Корону»: как в Новосибирске придумали свою платёжную систему — история от первых карт до санкционных списков

Инсталляция у здания основного офиса компании ЦФТ в Академгородке Источник: Лилия Посохова / 2ГИС











Пассажиры общественного транспорта в Новосибирске вот-вот начнут пользоваться новой транспортной картой, которая придёт на смену местной ЕТК от «Золотой Короны». Разработавшая «Корону» компания «Центр финансовых технологий» когда-то была создателем первой российской системы банковских карт и ещё целого ряда инноваций, которые сегодня воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Приход на российский рынок международных платежных систем и недостаток административного ресурса, когда они ушли, существенно сократили возможности «ЦФТ» для развития. Но компания продолжает производить высокотехнологичные продукты и услуги, зарабатывая миллиарды рублей. Подробнее о ней — в материале Стаса Соколова.

Банкротство помогло

Будущая компания «Центр финансовых технологий» родилась как оставшийся неожиданно без работодателя отдел в «Сибирском торговом банке». В первой половине 90-х это была одна из крупнейших частных финансовых структур Сибири с большими амбициями. Настолько, что банк решил разработать собственную платежную систему.

Сегодня это трудно себе представить, но 30 лет назад банковских карт в России не было практически ни у кого, они были совершенной экзотикой. Первый в Москве банкомат появился только в 1994 году, его установил банк «Менатеп», и деньги в нём можно было снять только с карт японской системы JCB. И именно в том году была проведена первая транзакция по картам «Сибирского торгового банка» (СТБ).

Уже в 1995 году, впрочем, «СТБ» столкнулся с серьезными проблемами (о банкротстве этой финансовой структуры формально было объявлено в 1997 году), и создатели платежной системы «СТБ» решили уйти в свободное плаванье. Банков в России открылось уже немало, а технологии обслуживания банковских карт не было ни у кого.

Костяк «ЦФТ» был сформирован из выпускников НГУ, часть из них до сих пор занимают в компании позиции топ-менеджеров: председатель правления «ЦФТ», генеральный директор АО «Сервис» — Александр Погудин, заместитель председателя правления по корпоративной работе — Игорь Поташников, заместитель председателя правления по банковским системам, гендиректор ЗАО «ЦФТ» — Андрей Висящев.

«ЦФТ» запомнился не только банковскими инновациями, но и смелыми календарями Источник: Календарь ЦФТ за 2018 год











Платежная система «Золотая Корона» с самого начала не была каким-то «региональным продуктом». С 1995 года «ЦФТ» начал работать с корпорацией Oracle (один из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения для бизнеса), и работа над развитием платежной системы естественным образом привела к разработке большее широкого спектра программных продуктов для банков в принципе.

К концу 90-х «Золотая корона» была уже самой распространенной банковской картой в России. Автор этого материала сам впервые снял наличные со своего счёта в другом городе именно с помощью «Короны». Но карты использовались преимущественно в качестве замены кассира на предприятии: человек получал зарплату и шел к банкомату, потому что расплатиться картой поначалу было особенно негде.

Новые сервисы

В «ЦФТ», впрочем, не ждали с моря погоды и старались развивать платежные системы, которые позволили бы перетащить к себе хотя бы часть розничного оборота. В 1999 году у компании появился ещё один крупный проект — автоматизированная система начисления и сбора платежей за коммунальные услуги «Город». До появления «Города» расчеты с энергетиками, Горводоканалом, за вывоз мусора и т. д. велись на основе рукописных записей в напечатанных на бумаге «книжках». «Город» дал новосибирцам возможность просто прийти в банк (тогда это нужно было делать лично) и всего лишь назвать адрес.

В начале 2000-х на российском рынке стали уже заметны международные платежные системы, и банки всё чаще отдавали предпочтение VISA или MasterCard при выпуске банковских карточек. Помимо маркетинговых возможностей самих международных платежных систем (МПС), этому способствовал рост выездного туризма. Оказавшись впервые в Турции, Египте или Таиланде, российские туристы видели, что выданными в России (нередко в рамках зарплатных проектов) картами можно оплатить услуги, забронировать отель, снять деньги в местном банкомате. И даже если такая поездка была от силы одна в году, это довольно сильно способствовало росту популярности международных карт.

«ЦФТ», однако, не сдавался: в компании запустили так называемый «шлюз внешних платежных систем», использование которого позволяло любому банку-участнику системы «Золотая Корона» обслуживать в своей платежной инфраструктуре магнитные карточки других платежных систем.

Упущенные миллиарды

В 2014 году компания столкнулась с неожиданной проблемой: для нее закрылся рынок Украины, где она работала уже не первый год и на который возлагала большие надежды. Эти геополитические обстоятельства могли бы, впрочем, открыть для «ЦФТ» новые возможности.

После того, как Visa и MasterCard приостановили операции по картам нескольких российских банков, в России появилась логичная идея создания некой национальной системы платежных карт (НСПК), и «Золотая Корона» выглядела самым естественным претендентом — она имела огромный опыт в этой сфере и не была аффилирована ни с одним из банков. Но банковские власти решили создавать платежную систему самостоятельно.

В результате НСПК была разработана без участия «ЦФТ». В 2023 АО «НСПК» получила более 35 миллиардов рублей чистой прибыли. Этот показатель вырос в 1,4 раза на фоне прекращения обслуживания карт МПС, а по сравнению же с 2020 годом — в 4,3 раза. Много это или мало? Достаточно сказать, что выручка основной структуры ЗАО «ЦФТ» в 2023 году хоть и увеличилась на 30%, но составила «только» 10,3 миллиарда рублей. То есть в три с лишним раза меньше, чем чистая прибыль структуры, которой «ЦФТ» мог бы сейчас управлять.

Жертва санкций

Транспортная карта стала одним из применений технологий, разработанных для «Золотой короны» Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Поскольку бесперспективность борьбы с международными платежными системами была понятна специалистам ещё 20 лет назад, «ЦФТ» в 2003 году начал развивать в рамках «Золотой Короны» услугу мгновенных денежных переводов.

Сегодня обладателю банковского приложения в смартфоне, где перевод другому лицу делается несколькими движениями пальцев, уже трудно оценить значение такой услуги, но основным способом передать деньги человеку в другом городе раньше был почтовый перевод, получить который можно было тоже только на почте. Системы перевода денег без открытия банковского счёта существовали (и существуют до сих пор), конечно, и до выхода на этот рынок «ЦФТ». Но именно «Золотая Корона» сделала эту услугу по-настоящему массовой.

Но компанию ждали новые сложности. После того, как США начали вводить санкции для российских банков, проблемы с переводами начались и у пользователей «Золотой Короны». В марте прошлого года, например, на невозможность перевести деньги пожаловались клиенты Т-банка, Сбера, Альфа-банка и т. д. В августе этого года в санкционном списке оказался уже и сам «ЦФТ». На этот раз переводы приостановили уже целый ряд банков из Казахстана.

Сколько зарабатывает ЦФТ

ЦТФ — непубличная компания, она не раскрывает состава своих акционеров, да и с прессой общается неохотно. В этом есть резон. Вопросы по поводу работы «Золотой Короны» (и других сервисов) можно задать по телефонам контакт-центра, пользователи банковских приложений имеют возможность обратиться к технической поддержке. А для более широкой публики есть пресс-релизы на сайте. На запрос НГС компания не ответила.

По данным «Контур.Фокус», выручка основной компании ЗАО «ЦФТ» в 2023 году составила, как уже упоминалось, 10 миллиардов рублей при чистой прибыли 3,3 миллиарда рублей. Такому соотношению может позавидовать любой бизнес. В компании в этом году официально работали 2100 с небольшим человек со средней зарплатой в 194 тысячи рублей в месяц.

Управлением всеми платежными сервисами («Золотая Корона», «Квартплата» и т. д.) занимается ООО РНКО «Платежный центр». Компания включена в особый реестр и не публикует собственной отчетности. Единственным учредителем «Платежного центра» является АО «Сервис», им руководит один из создателей «ЦФТ» — Александр Погудин. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 31 миллиард рублей, причем практически вся эта сумма (30,4 миллиарда рублей) получена в качестве «доходов от участия в других организациях». Доходы эти в прошлом году резко выросли: в 2022 году этот показатель составил 7,7 миллиарда рублей, а в 2020 году — 3,5 миллиарда рублей. Выручка самого АО «Сервис» составила всего 1,5 миллиарда рублей.

АО «Сервис» также является основным учредителем ООО «Мега-Строй», которое, судя по указанным видам деятельности и размерам выручки, занимается управлением принадлежащей «ЦФТ» недвижимости. На балансе у этой компании содержится активов на 713 миллиона рублей, выручка в прошлом году составила 284 миллиона рублей, чистая прибыль — 16,7 миллиона.

В общем, несмотря на все проблемы, компания продолжает зарабатывать миллиарды рублей, и вряд ли ситуация изменится в этом году.